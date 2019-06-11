/ «Трактор» отказался от приглашения Вячеслава Войнова

Об этом заявил генеральный директор «черно-белых» Борис Видгоф.

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф заявил, что воспитанник «черно-белых» Вячеслав Войнов не перейдет в команду. Об этом функционер рассказал в интервью ТАСС. По словам Бориса Видгофа, это связано с финансовыми запросами игрока.

Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба. — цитирует Бориса Видгофа ТАСС.

Напомним, Вячеслав Войнов начинал свою карьеру в «Тракторе», а затем перебрался в «Лос-Анджелес Кингз», в составе которых выиграл два Кубка Стэнли. В 2014 году защитник был обвинен в домашнем насилии, после чего НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Обвинения были сняты в 2018 году, однако лига не отменила бессрочное отстранение Вячеслава Войнова.