В семье хоккеиста Томаша Гики родился ребенок

Об этом радостный форвард «Трактора» объявил через соцсети.

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15 июня в семье нападающего «Трактора» Томаша Гики случилось радостное событие. У чешского хоккеиста и его жены Катержины родился сын. Об этом счастливый отец объявил в инстаграме.

«Не нужно никаких слов... Добро пожаловать, мой сынок. Спасибо тебе, Катержина, за то, что я имею», — поделился радостный Томаш Гика.

Мальчика назвали Томашеком, он появился на свет в 16:16 по челябинскому времени, его рост 50 сантиметров, вес — 3 603 грамма. Как поделился хоккеист, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Напомним, что о грядущем пополнении в семье Томаш Гика объявил в начале марта. И радостно, что сын успел родиться в межсезонье — когда хоккеисты традиционно находятся в отпуске, со своими семьями.

«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ сердечно поздравляет молодых родителей, желает всей семье здоровья, счастья, любви и всесторонней поддержки!», — поздравили Томаша Гику в ХК «Трактор».

У Томаша будет еще практически месяц, чтобы побыть рядом с женой и новорожденным сыном, ведь из отпуска хоккеисты выйдут 14 июля.

Томаш Гика пополнил состав «Трактора» в июне 2019 года. В сезоне 2019/20 он сыграл 49 матчей, набрав в них 34 очка, забив 17 шайб и отдав 17 результативных передач. Он стал вторым в команде по набранным очкам.