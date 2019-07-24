Томаш Гика: переход в «Трактор» – шаг вперед

Чешский новичок «черно-белых» поделился ожиданиями от грядущего сезона.

Форвард присоединился к команде в словенском Мариборе. Чех приступил к тренировкам и прокомментировал начало работы пресс-службе клуба.

«Без сомнений, переход в «Трактор» – это шаг вперед в моей карьере. Это команда с богатейшей историей. Я знаю много чешских ребят, кто играл здесь, и все они говорили только хорошее о клубе. Поэтому я рад стать частью «Трактора» и жду с нетерпением начала сезона. КХЛ – отличная лига, хоккей здесь быстрый. Я хочу использовать опыт, полученный в Северной Америке, чтобы стать лидером в команде, хочу стать частью большого дела, которое у нас запланировано на сезон, и, конечно же, хочу выйти с «Трактором» в плей-офф. У нас собралась достаточно молодая команда, которая будет голодной до побед. Всё получится», – рассказал Томаш Гика.

Напомним, в июне клуб подписал двухлетнее соглашение с чешским нападающим.

Томаш Гика заканчивал прошлый сезон в команде «Чикаго Вулвс» из Американской хоккейной лиги. Коллектив является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». Всего за карьеру Гика сыграл 764 матча, набрав при этом 556 очков. Таких показателей он достиг забив 247 шайб и отдав 309 результативных передач.