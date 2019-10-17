Форвард «Трактора» Томаш Гика подарит болельщикам кепки с автографами

Розыгрыш будет проведен в Инстаграм-аккаунте клуба.

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14 октября в Челябинске состоялся матч, где соперниками «Трактора» стало рижское «Динамо». Он закончился со счетом 3:4 в пользу гостей, но примечательно здесь другое. Форвард «черно-белых» Томаш Гика забил все 3 шайбы в этом матче, оформив хет-трик.

По старой традиции, челябинские болельщики бросали на лед бейсболки, таким образом, поздравляя хоккеиста с этим достижением. Томаш Гика отметил, что ему очень приятно было видеть большое количество кепок на льду ледовой арены.

«Когда я увидел, как много кепок на льду, я очень обрадовался. Один из ребят на скамейке надел бейсболку мне на шлем, это было очень забавно. В тот момент я и понял, насколько это здорово. Но я не сразу понял, что у меня хет-трик, хотел порадоваться вместе с болельщиками. Все их эмоции, вся их радость — это было потрясающе, только тогда осознал, что у меня хет-трик», — поделился Томаш Гика

Все брошенные на лед кепки форвард подписал и передал клубному музею. В благодарность за проявленное внимание Томаш Гика решил подарить болельщикам три новые бейсболки со своим автографом, которые будут разыграны в Инстаграм-аккаунте клуба «Трактор».

«Я очень благодарен болельщикам за их поддержку, за все эти кепки. Я решил, что подпишу их и передам нашему клубному музею, чтобы их могли видеть. Спасибо вам большое, у меня есть для вас ответный подарок — по кепке за каждый мой гол. Это вам лично от меня», — отметил Томаш Гика.

Напомним, двухлетний контракт «Трактора» с 26-летним чешским нападающим был подписан в этом межсезонье. Всего за «черно-белых» в этом сезоне он провел 17 игр, в которых набрал 11 очков. Гика забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач. Вместе со всей командой он отправился на четырехматчевую выездную серию, где челябинцы сразятся с «Витязем», ЦСКА, «Локомотивом» и рижским «Динамо».