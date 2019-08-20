«Челябинск мне порекомендовал Павел Францоуз»: Томаш Гика рассказал о работе в «Тракторе»

Чешский форвард дал откровенное интервью.

В это межсезонье челябинский «Трактор» подписал чешского нападающего Томаша Гику, который ранее выступал в НХЛ за «Вегас Голден Найтс», и ему только предстоит дебютировать к Континентальной хоккейной лиге. В интервью сайту KHL.ru Томаш поделился первыми впечатлениями от команды и рассказал о требованиях тренера Петериса Скудры.

«Я вычитал, что раньше Челябинск назывался Танкоградом, что он имеет богатую историю. В команде все помогают друг другу, это позволяет формировать правильную «химию». Также в Челябинске большой лед, мастеровитые хоккеисты и высокие скорости. Приходится много двигаться, мне нравится такой хоккей. Наш наставник отлично понимает игру, он уже давно работает в КХЛ. Мне нравится его игровой стиль», — рассказал Гика.

Чешский форвард также поделился своими успехами в обучении русского языка и своими ожиданиями о том, что хочет получить в КХЛ.

«Активно учу русский язык. Пока знаю не очень много слов, зато хорошо понимаю речь. Русский язык похож на чешский — это помогает. Говорить пока не получается, но, думаю, через три-четыре месяца мой русский будет уже на приличном уровне. А в сезоне мы собираемся идти к своей цели матч за матчем. Будем серьёзно работать на тренировках и демонстрировать тот хоккей, который хочет тренер. При этом ещё очень важно получать от игры удовольствие», — отметил Томаш.

Напомним, чешский нападающий Томаш Гика присоединился к «Трактору» в июне, подписав двухлетнее соглашение.