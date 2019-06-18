/ Генменеджер «Питтсбурга» не исключил возможность обмена Евгения Малкина

Джим Рутерфорд пояснил, что изучает все предложения.

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался о возможном обмене форварда Евгения Малкина. По словам функционера, он по-прежнему не исключает ситуации, при которой уроженец Магнитогорска и его одноклубник, канадский защитник Крис Летанг, перейдут в другой клуб.

Джим Рутерфорд не видит в возможном обмене ничего сверхъестественного, поскольку даже великие хоккеисты меняли команды. Генменеджер отметил, что в «Питтсбурге» рассматривают все интересные для клуба предложения.

Сейчас это не те парни, которых вы упомянули. И они оба — не те игроки, которых я хотел бы продать. Они были отличными игроками. Они ими и остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь специально продавать этих парней, но я и не говорил, что не буду этого делать. Лучший пример — Уэйн Гретцки. Один из величайших игроков всех времён также был продан. Иногда есть определённые предложения, которые вы должны изучить. Вот почему я оставил эту дверь открытой. — заявил Джим Рутерфорд.

Отметим, что тема с возможным уходом Евгения Малкина из состава «Питтсубрга» появилась после прошедшего сезона. Многие североамериканские эксперты и инсайдеры считают, что «Джино» нужно сменить обстановку. Схожего мнения придерживается и прославленный советский хоккеист Александр Кожевников. После чемпионата мира он заявил, что Евгению Малкину нужно вернуться в магнитогорский «Металлург».

В свою очередь вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин подчеркнул, что в Магнитогорске всегда рассматривают возможность возвращения именитого воспитанника. Более того, в команде надеются, что Евгений Малкин завершит карьеру именно в составе «сталеваров».