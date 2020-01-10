Евгений Малкин стал одним из лучших хоккеистов десятилетия в мире

ИИХФ опубликовала свой символический список.

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз», уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга» Евгений Малкин вошел в символическую сборную последнего десятилетия. Такой список опубликовала Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ).

33-летний форвард за прошедшее десятилетие в составе сборной России дважды становился чемпионом мира (2012, 2014). Также он с национальной командой завоевывал «серебро» (2010, 2015) и «бронзу» (2019). Помимо этого, Евгений был участником трех Олимпиад. Малкин является заслуженным мастером спорта России.

А в НХЛ он трижды, вместе с «Питтсбургом», завоевывал Кубок Стэнли (2006, 2010, 2014).

Помимо самого Евгения Малкина, в символическую сборную десятилетия также попали финский голкипер Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), канадские защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»), а также нападающие Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер (Швеция, «Торонто Мэйпл Лифс»).

За магнитогорский «Металлург» Евгений выступал 3 сезона — с 2003 по 2006 года. За это время он превратился из подающего надежды игрока в одного из лидеров клуба и национальной сборной.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2019/20 Малкин сыграл 30 матчей. За это время он заработал 40 очков, забив 12 шайб и отдав 28 результативных передач. На данный момент «Питтсбург Пингвинз» находятся на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 57 очков за 43 игры.