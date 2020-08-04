Нападающий Андрей Чибисов вернулся в «Металлург»

Клуб и хоккеист заключили трехлетнее соглашение.

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Нападающий Андрей Чибисов, который провёл последний сезон в системе команды НХЛ «Виннипег Джетс», возвращается в «Металлург». Магнитогорцы подписали в 27-летним форвардом соглашением сроком на 3 года. Официально о заключении контракта между Андреем Чибисовым и «Металлургом» было объявлено во вторник, 4 августа.



«Магнитогорский „Металлург“ подписал контракт с нападающим Андреем Чибисовым сроком на три года. Воспитанник кузбасской хоккейной школы. Начинал играть в Прокопьевске. Выступал в командах: „Шахтер“, „Тюменский Легион“, „Рубин“, „Югра“, „Ак Барс“. Сезон 2017/18 провёл в „Магнитке“. В 31 матче „регулярки“ в магнитогорской форме на счету форварда 16 очков при показателе полезности „+3“»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, что Андрей Чибисов покинул «Магнитку» в конце сезона 2018 — 2019. Форвард уехал за океан и подписал контракт с «Виннипег Джетс» из НХЛ, однако сыграл за клуб всего 2 матче, в которых не набрал очков. Большую часть сезона российский нападающий провёл в АХЛ, в фарм-клубе канадцев «Манитоба Мус». За 53 матча Андрей Чибисов забил 7 шайб и отдал 18 голевых передач.

Ранее в «Металлург» из Северной Америки вернулся ещё один российский игрок — нападающий Николай Прохоркин. Уроженец Челябинска подписал со «сталеварами» контракт на 2 года. Права на форварда «Магнитка» получила после обмена со СКА. В обратном направлении отправился Владислав Каменев, который сейчас является игроком системы «Колорадо Эваленш».