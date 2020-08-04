«Металлург» презентовал форму на новый сезон

«Сталевары» вернулись к привычной расцветке красно-бело-синей расцветке.

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Новый комплект формы для грядущего сезона КХЛ презентовал «Металлург». Команда из Магнитогорска решила от казаться от золотых и бордовых цветов на игровых комплектах и вернулись к красно-бело-синему сочетанию. В похожем комплекте «сталевары» брали Кубок Гагарина в сезоне 2015 — 2016 и дошли до финала в 2016 — 2017 игровом году.



Последний редизайн формы магнитогорской команды. Произошёл в 2018 году. Тогда, перед началом сезона были представлены новые цвета, на логотипе появились бордовый золотой. Зимой 2019 был презентован комплект «Магнитка», посвящённый 90-летию города. Он был добавлен в качестве альтернативной формы, а в дизайне использовались элементы одежды рабочих ММК.

Сейчас же в «Металлурге» решили вернуться к привычным цветам. В пресс-службе команды подчеркнули, что этот комплект уже можно назвать классическим. Тем не менее, несмотря на узнаваемые черты в нём появились и новые детали.

«Несмотря на то, что дизайн и цветовая схема болельщикам уже хорошо знакомы, форма всё же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного — изменённая форма воротника»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, что не только «Металлург» решился на изменения перед новым сезоном. Сейчас процесс ребрендинга проходит в «Тракторе». Помимо формы, челябинцы полностью поменяли визуальный стиль и логотип. Подробностей того, как именно он будет выглядеть, на данный момент нет, однако известно, что над «визуалом» «чёрно-белых» работает студия Quberten известная по работе с другими клубами КХЛ.