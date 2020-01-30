«Большинство болельщиков и хоккеистов не знают правила»: арбитр Александр Иванюк поделился своим мнением

Он заявил это в рамках шоу «Свободный лёд».

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Известный арбитр, обладатель «Золотого свистка», а также участник первого российского Матча Звёзд Александр Иванюк в рамках шоу «Свободный лёд» заявил, что большинство болельщиков, а также часть игроков и тренеров не знают многих нюансов правил игры в хоккей.

«Я говорю тренерам и судьям, когда приезжаю их инспектировать, чтобы они следили за правилами. Но тренерам я говорю, что они вот всю жизнь отыграли в хоккее, а всех нюансов правил они не знают. Вот сидит Максим Якуценя (хоккеист принимал участие в съёмках шоу, и вёл диалог с Иванюком — прим. ред.) здесь, и я ему могу задать вопрос о правилах, а он на него может не ответить, хотя он очень грамотный хоккеист и штудировал правила. Но в своей игровой жизни он не столкнулся с некоторыми нюансами в правилах, а они есть. И вдруг этот момент произошёл, болельщик не знает, игроки не знают, тренеры не знают. Вопли, крики, судья такой-сякой, а когда разжуёшь им, разложишь по полочкам: „О, извините, мы же не знали!“. Но, повторюсь, болельщик всегда прав, хоть большинство правил он не знает. Он заплатил деньги, он пришёл и он смотрит хоккей, это его право. Доволен он или нет, но судья должен выполнять свою работу качественно, чтобы не были недовольны ни хоккеисты, ни тренера, ни болельщики. Когда так проходит матч, то одно удовольствие и ты получил, и игроки получили, и к тебе вопросов нет», — рассказал Александр Иванюк.

По словам болельщика Станислава Силкина, он согласен с арбитром, признавая, что большая часть любителей хоккея, даже со стажем, знают свод правил только поверхностно.

«Со стороны болельщика полностью соглашусь с Александром Харитоновичем насчёт того, что 90 процентов болельщиков даже с 20-30-летним опытом не знают даже всех основных правил, не говоря уже о тех нюансах, которые изменяются и дополняются каждый год. И отсюда, конечно, на эмоциях появляются какие-то гневные комментарии, крики с трибун арены и прочее. Это, наверное, в принципе, нормально, это тоже часть хоккея. Плюс к этому, то, что мы видим с арены, это одна картинка, что видим с экрана — другая, а что видят судьи — третья. Судьи находятся ближе к моменту игры, а сейчас они ещё и часто пересматривают какие-то спорные моменты, обсуждают их между собой. То есть у них есть возможность смотреть игру с такого ракурса, с которого нам даже не показывают по телевизору», — поделился Станислав Силкин.

Полную версию хоккейного шоу «Свободный лёд», в котором обсуждался судейский вопрос вы можете посмотреть здесь