В Континентальной хоккейной лиге избран новый президент

Им стал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

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21 января президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сложил свои полномочия в связи с назначением заместителя председателя правительства Российской Федерации. И сегодня, 14 февраля, Лига объявила об изменениях в руководящем составе.

По итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров ООО «КХЛ» было принято единогласное решение об избрании президентов Лиги Алексея Морозова, который ранее занимал пост управляющего директора ассоциации «Молодёжная хоккейная лига». Отмечается, что он сохранит за собой этот пост до избрания нового руководителя «молодёжки».

«Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать», — рассказал Геннадий Тимченко, председатель Совета директоров КХЛ.

Отмечается, что Алексей Морозов является профессиональным хоккеистом, воспитанником ДЮСШ «Крылья Советов». Выступал за клубы «Крылья Советов» (Москва), «Ак Барс» (Казань), ЦСКА (Москва), а также в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Завершил игровую карьеру в 2014 году.

Также он завоевал «серебро» Олимпиады-1998, двукратным чемпионом мира, бронзовым призёром мирового первенства, обладателем Кубка европейских чемпионов, Континентального кубка, двукратным обладателем Кубка Гагарина, трёхкратным чемпионом России. Также он был знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.

Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Удостоен благодарности Президента Российской Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.