КХЛ утвердила жёсткие «пол» и «потолок» зарплат

Многим хоккейным клубам придётся сильно менять концепцию.

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2 марта Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в регламент по части «пола» и «потолка» зарплат. Теперь топ-клубам Лиги придётся сильно изменять составы игроков и пересматривать бюджет.

Ведь теперь с сезона 2020/21 по зарплатам нельзя будет превысить отметку в 900 миллионов рублей. Но также клубам запрещено платить меньше 270 миллионов.

«Решением Совета директоров ООО „КХЛ“ от 04 июля 2018 года жесткий „потолок заработных плат“ — 900 миллионов рублей установлен с сезона 2020/2021. По итогам заочного голосования все изменения были приняты подавляющим большинством голосов», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что ХК «Трактор» подготовился к потолку зарплат ещё в прошедшем сезоне — 2019/20. По данным РБК, в Челябинске заплатили своим хоккеистам основного и резервного («Челмет») состава около 700 миллионов рублей. И это на 300 миллионов меньше, чем бюджет «бронзового» сезона 2018/19.

К слову, выполнение всех условий будет жёстко контролироваться КХЛ, а в случаях превышения установленной суммы будут вводиться санкции вплоть до недопуска команды в чемпионат.

В основу введённого «потолка» входят:

Доходы хоккеистов основного состава клуба, а также тех, кто командирован в команду ВХЛ;

Премиальные выплаты игрокам;

Выгода от безвозмездного получения или приобретения хоккеистом от клуба и аффилированных с ним лиц по цене ниже рыночной стоимости автомобиля, недвижимости, а также предметов роскоши и многое другое;

Доходы близких родственников игрока, полученные от клуба, условия которых несоразмерно отличаются от рыночных условий или обычаев делового оборота.

А вот в «потолок» точно не будут входить премиальные выплаты за первое, второе, третье и четвёртое место по итогам плей-офф, премии за отдельные спортивные достижения в рамках Лиги, доходы, полученные во время нахождения игрока в списке травмированных, зарплаты игроков из МХЛ и сумма выходного пособия в полном объёме при расторжении контракта.

Поэтому серьёзно нужно пересмотреть бюджет ЦСКА, СКА, московскому «Динамо», «Металлургу», «Авангарду», «Ак Барсу», «Автомобилисту» и «Салавату Юлаеву».

А вот «пол» зарплат соблюдать гораздо легче, ведь минимальный размер оплаты труда хоккеистам должен составлять не менее 270 миллионов рублей. Здесь тяжело придётся лишь «Адмиралу» и рижскому «Динамо», так как их бюджет был меньше вводимой суммы. Это также будет контролироваться Континентальной хоккейной лигой.