В Хабаровске «Трактор» сыграет против «Амура»

Поклонники «чёрно-белых» смогут посмотреть прямую трансляцию на сайте 1obl.tv.

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Сегодня, 25 октября, хоккеисты челябинского клуба «Трактор» проведут матчевую встречу с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это игра для южноуральских спортсменов пройдёт на выезде.

Предыдущий матч, также проведённый с «Амуром» в Хабаровске, стал победным для «чёрно-белых». В первом периоде хоккеисты челябинского клуба забили первую шайбу, во втором — ещё одну. В третьем периоде «чёрно-белые» забили ещё две шайбы и стали победителями матча со счётом 4:2.

Смогут ли игроки «Трактора» принести домой ещё одну победу? Узнать результат игры можно, подключившись к прямой трансляции на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также читателям «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция. Начало игры в 12:00 по челябинскому времени.