«Трактор» в Хабаровске обыграл «Амур»

Игра закончилась победой «чёрно-белых» — 4:2.

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Челябинский «Трактор» на выезде обыграл хабаровский «Амур». Матч, проходивший на «Платинум Арене» закончился победой «чёрно-белых» со счётом 4:2.



Первыми в игре отличились челябинцы. В составе 4 на 4 Дмитрий Огурцов выкатился на свободный лёд и прошил Евгения Аликина. Для защитника «чёрно-белых» этот гол стал первым в сезоне. Затем в большинстве хабаровчане провели несколько атак, одна из которых чуть не закончилась голом, но судьи определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Однако уже в следующей атаке Кирилл Рассказов сравнял счёт, а через 30 секунд Валерий Васильев вывел «Амур» вперёд. В итоге тренерский штаб «чёрно-белых» взял тайм-аут. В дальнейшем челябинцы смогли отвести игру от своих ворот, но сравнять счёт им не удалось.

Второй период по большей части прошёл под диктовку челябинцев. В итоге это принесло свои плоды и Виталий Кравцов в первом же матче после возвращения на лёд забил гол, сделав счёт 2:2. В дальнейшем обе команды имели моменты, но реализовать их не смогли.

Период под номером три подарил зрителям две забитые шайбы. Сначала Игорь Исаев после паса от Якоба Берглунда вновь вывел челябинцев вперёд. Для защитника этот гол также стал первым в сезоне. Затем, уже в концовке игры, хабаровчане сняли вратаря, но по итогу допустили проброс, а затем пропустили гол. Лукаш Седлак и Томаш Гика вышли в контратаку 2 в 1, которая закончилась броском последнего в дальний угол. Именно чешский легионер челябинцев и установил окончательный счёт встречи — 4:2, победа «Трактора».

Следующий матч «Трактор» также проведёт в гостях и снова в Хабаровске. В воскресенье, 25 октября, в 12:00 по челябинскому времени «чёрно-белые» второй раз сыграют с «Амуром». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также текстовая трансляция будет доступна читателям «Первого областного».

«Амур» (Хабаровск) 2:4 «Трактор» (Челябинск) (2:1; 0:1; 0:2)

Голы:

7:15. Дмитрий Огурцов, «Трактор», 0:1

10:25. Кирилл Рассказов, «Амур», 1:1

10:55. Валерий Васильев, «Амур», 2:1

24:35. Виталий Кравцов, «Трактор, 2:2

48:38. Игорь Исаев, «Трактор», 2:3

59:00. Томаш Гика, «Трактор», 2:4

Статистика матча: Броски: 58-54; Броски в створ: 30-29; Голы: 2-4; Вбрасывания: 20-37; Блокированные броски: 13-16; Силовые приемы: 20-28; Время в атаке: 09:46-10:03; Штраф: 6-22.