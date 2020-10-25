Текстовая трансляция второй дальневосточной встречи «Трактора» против «Амура»

Смогут ли челябинцы уехать из Хабаровска непобеждёнными?

1:2

МАТЧ ОКОНЧЕН.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



Статистика матча: Броски: 62-46; Броски в створ: 33-27; Голы: 1-2; Вбрасывания: 24-25; Блокированные броски: 9-20; Силовые приемы: 16-23; Время в атаке: 10:27-10:37; Штраф: 30-8.



КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика третьего периода: Броски: 17-8; Броски в створ: 6-4; Голы: 1-0; Вбрасывания: 5-6; Блокированные броски: 2-10; Силовые приемы: 5-6; Время в атаке: 03:53-02:30; Штраф: 0-0.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Ушенин с неудобной руки — выше ворот. Далее борьба у борта и звучит финальная сирена. Победа «Трактора»!

60 мин — Опасный бросок от синей — Берглунд блокирует.

«ТРАКТОР» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.

59 мин — В шесть человек играют хозяева. Полунин, попытался забить «по-бобровски», но Пилут его заблокировал. Далее Каолин выбрасывает шайбу, она проходит в сантиметрах от штанги и следует проброс.

ПУСТЫ Е ВОРОТА У «АМУРА».

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — С шайбой игроки «Амура», следует попытка входа в зону, но судьи увидели положение «вне игры».

56 мин — Попытка атаки Седлака из-за ворот — вступает в игру защитник хозяев.

54 мин — Седлак, пас на Гику, бросок — Лангхамер надёжен.

53 мин — Игра по большей части идёт в зоне «Трактора», но челябинским защитникам удаётся оборона.

52 мин — В дальний угол ворот Вилла целился игрок «Амура» — мимо.

50 мин — Наброс в сторону ворот хабаровчан — без опасности для «Амура».

48 мин — Гинек Зогорна стрелял с близкого расстояния, Илья Карпухин успел накрыть его бросок.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Владимир Бутузов, команда «Амур».

47 мин — Контратака «Амура». Выкатываются хабаровчане 2 в 1, пас Полунина на Бутузова и Владимир «распечатывает» ворота «Трактора».

47 мин — Наброс Пилута на ворота «Амура», но шайба попала в шлем Лангхамеру. 6:26 без остановок и первая пауза в третьем периоде.

46 мин — Наброс на ворота Вилла — Роман в игре.

45 мин — Пять минут без остановок в матче. Опасностей по-прежнему нет от слова «совсем».

44 мин — Продолжат хабаровчане контролировать шайбу, однако моментов по-прежнему нет.

42 - 43 мин — Хабаровчане активно атакуют на старте периода, но надёжно действует оборона челябинцев.



41 мин — «Трактор» выиграл первое вбрасывание периода.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ У «АМУРА». Вместо Евгения Аликина ворота защищает Марек Лангхамер.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 44-38; Броски в створ: 26-23; Голы: 0-2; Вбрасывания: 19-19; Блокированные броски: 7-10; Силовые приемы: 11-17; Время в атаке: 06:34-08:07; Штраф: 30-8.

Статистика второго периода: Броски: 27-19; Броски в створ: 17-13; Голы: 0-1; Вбрасывания: 10-8; Блокированные броски: 2-8; Силовые приемы: 4-8; Время в атаке: 04:03-03:35; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Опснейший моментище создают хабаровчане! Вячеслав Ушенин принял пас от Владислава Ушенина на острие атаки, но Роман Вилл растянулся в шпагате и не дал шайбе оказаться у себя за спиной!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

38 мин — «Амур» выходит в контратаку 3 в 2 с догоняющим. Голубев бросал в ближний угол — мимо ворот.

37 мин — Васильев мощно зарядил из средней зоны — в лицевой борт ушла шайба.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Бросок с ходу от игрока «Амура» — мимо ворот.

34 мин — Позиционная атака хабаровчан. Горшков опасно со средней дистанции — Вилл в игре.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Олег Евенко, команда «Трактор».

33 мин — Прорыв Авцина к воротам — защитник «Амура» спасает. Затем Горшков опасно заряжал с ближней — забить представителю Хабаровска не удалось, но штраф на себе он заработал.

32 мин — Игра у бортов в зоне «Трактора» — челябинские игроки выходят победителями из единоборства.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Не сразу получается у клуба из Хабаровска закрепиться в зоне. Затем идёт серия набросов — все попытки остановлены защитой челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».

29 мин — Бутузов сольно прорвался к воротам «Трактора» и бросил — Вилл зафиксировал шайбу в ловушку.

28 мин — Игра без средней зоны от обеих команд, но всё происходит у бортов и без опасности воротам.

26 мин — Прострел от Седлака в направлении накатывающего на ворота Гики — без опасности.

25 мин — Бросок в створ ворот «Трактора» — Вилл в игре.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин — Вновь хорошо расчерченная комбинация от «Трактора». Шайба оказывается на пятачке, но не в воротах хабаровчан.

Игра продолжилась в формате 5 на 4.

Вновь возникает пауза в игре. Арбитры что-то обсуждают между собой. Скорее всего решают, сколько полевых должно быть у «Амура».

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».

23 мин — Новая волна атаки. Наброс Берглунда от борта, Калинин на пятачке подправляет и забивает второй гол!

22 мин — Хорошо раскатывают атаку челябинцы. Серия бросков от Пилута — пока надёжна оборона «Амура».

21 мин — «Трактор» выиграл вбрасывание и начал игру в формате 5 на 3. Первый бросок по воротам Евгения Аликина — в игре голкипер хабаровчан.

УДАЛЕНИЕ. За незаконное и опасное снаряжение на 2+10 наказан Марек Лангхамер, команда «Амур».

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ У «АМУРА». Вместо Марека Лангхамера в воротах хабаровчан появляется Евгений Аликин.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 17-19; Броски в створ: 9-10; Голы: 0-1; Вбрасывания: 9-11; Блокированные броски: 5-2; Силовые приемы: 7-9; Время в атаке: 02:31-04:32; Штраф: 18-4.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — «Трактор» проводит последние секунды периода в атаке. Бросок Гики с сиреной — тащит Лангхамер.

УДАЛЕНИЕ. За атаку в область головы и шеи на 2 минуты наказан Максим Игнатович, команда «Амур». Он же получил 2+10 за грубость.

20 мин — Атака хабаровчан 1 в 1. Бросок Кузнецова из-под защитника — Вилл в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Мощный силовой у борта хабаровчан принимает на себя Лоуренс Пилут. Настолько мощный, что защитник «Трактора» верх ногами улетает на скамейку «Амура».

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

18 мин — Исаев на Седлака, бросок — Лангхамер спасает. Вторая волна атаки. Наброс того же Исаева от синей, Кравцов подставляет, и шайба залетает в ворота!



КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

16 - 17 мин — Без опасностей проходит игра. Вообще. В итоге остановились хоккеисты в борьбе у борта, а судья на всю арену закричал: «Двигайтесь, я не буду свистеть, работайте!».



ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За блокировку на 2 минуты наказан Томаш Гика, команда «Трактор». За грубость на 2 минуты наказан Александр Горшков, команда «Амур».

15 мин — Горшков исподтишка атаковал Кравцова. Гика не выдержал и заступился за Виталия. В итоге — обоюдное удаление.

14 мин — Выкатывался Косов в быстрой атаке — Лангхамер вышел из ворот и отразил момент.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

13 мин — А вот вторая минута большинства уже не такая эффективная. Отбрасывается «Амур».

12 мин — Хорошая позиционная атака от челябинцев. Минуту держали игроки «Трактора» шайбу в атаке, создали несколько неприятных моментов, но до ворот шайба не дошла.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Денис Голубев, команда «Амур».

11 мин — Хорош «Трактор» в позиционке. Она заканчивается броском Исаева от синей — Лангхамер в игре. Затем Голубев нарушает правила на Кравцове.



ГОЛ ОТМЕНЁН.



Есть решение. «Нападающий совершает непредумышленное касание. Взятия ворот нет».

Немного затягивается просмотр момента. Отметим, что момент просматривается не только в Хабаровске. Арбитры совещаются с «военной комнатой» в Москве. Само решение принимается именно в столице.

Но есть вопросы у штаба хабаровчан. Сергей Светлов взял запрос на помеху вратарю.

10 мин — Контрвыпад «Трактора». Седлак продавливает оборону и выкатывается на пятачок, Лангхамер отбивает, шайбу подхватывает Кравцов, бросает с близкого расстояния и забивает!

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

9 мин — Продолжают наседать хозяева. Бутузов, пас на Горшкова, подставление — мимо. Затем Голубев на сближении — Вилл в игре.

8 мин — Две попытки наброса от хабаровчан, со всеми моментами не без труда, но справляется защита челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За блокировку на 2 минуты наказан Сергей Телегин, команда «Трактор».

8 мин — 3 в 2 атака «Амура». Йордан из центра зоны — мимо. Затем Сергей Телегин нарушает правила в своей зоне.

7 мин — Пас на Телегина, а затем заряд от синей — не доходит до ворот шайба. Далее хабаровчане летят в контратаку. Бутузов с близкого расстояния — Вилл отбивает щитком, затем второй волной заряжает игрок «Амура» со средней дистанции — вратарь «Трактора» справляется и фиксирует шайбу.

5 мин — Сольный прорыв Огурцова к воротам Лангхамера с правого фланга — Дмитрий доходит до ворот и наносит бросок, но не переигрывает голкипера «Амура».

4 мин — Позиционная атака «Трактора». Кравцов, пас в центр зоны на Гику, тот наверх на Исаева, далее бросок — в борт идёт шайба.

2 мин — Пока без опасных моментов проходит игра.

1 мин — Стартовое вбрасывание игры выиграли челябинцы. Понеслась!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.



НАЧАЛО МАТЧА.

Хоккеисты уже на льду. Звучит гимн России. Несколько минут до начала игры.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея!

«Трактор» вновь играет в Хабаровске. Сегодня, 25 октября, челябинцам предстоит второй матч против «Амура». Пятничная очная встреча, которая состоялась здесь же, закончилась победой «чёрно-белых» 4:2. Как закончится эта игра? Узнаем в 12:00.