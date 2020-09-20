«Трактор» разгромил «Амур» и одержал третью победу подряд. Фоторепортаж

Дублем отличился Алексей Бывальцев, а Роман Вилл отстоял «на ноль».



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Челябинский «Трактор» одержал третью победу подряд. На своём льду команда Анвара Гатиятулина разгромила хабаровский «Амур» со счётом 5:0.



Челябинцы уверенно начали первый период. На стартовой минуте встречи Алексей Бывальцев оказался самым расторопным на пятачке и вывел «Трактор» вперёд. Следующий гол «чёрно-белые» забили в меньшинстве. Всё тот же Алексей Бывальцев обыграл соперника на своей синей линии, убежал в атаку 2 в 1 и бросил сам со средней дистанции.

Ещё две шайбы «Трактор» забросил во втором периоде. Первая из них случилась на 33-й минуте встречи. Лукаш Седлак при игре 4 на 4 поборолся с защитником «Амура», а затем броском с неудобной руки в третий раз огорчил Марека Лангхамера. Следующий гол «Трактора» случился на 37-й минуте, когда Виталий Кравцов броском с колена замкнул передачу Ника Бэйлена. Окончательный счёт в матче в третьем периоде установил всё тот же Ник Бэйлен. 55-й номер «Трактора» мощно зарядил от синей линии и в 5-й раз зажёг свет над воротами гостей.

Следующий матч «Трактор» вновь проведёт на своей арене. Во вторник, 22 сентября, челябинцы сыграют против «Северстали». Прямую трансляцию поединка смотрите на сайте 1obl.ru и телеканале ОТВ, также для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция.

«Трактор» (Челябинск) 5:0 «Амур» (Хабаровск) (2:0; 2:0; 1:0)

Голы:

0:51. Алексей Бывальцев, «Трактор», 1:0

15:17. Алексей Бывальцев, «Трактор», 2:0

33:51. Лукаш Седлак, «Трактор», 3:0

37:06. Виталий Кравцов, «Трактор», 4:0

53:30. Ник Бэйлен, «Трактор», 5:0

Статистика матча: Броски: 60-39; Броски в створ: 33-17; Голы: 5-0; Вбрасывания: 38-35; Блокированные броски: 12-11; Силовые приемы: 8-15; Время в атаке: 13:05-06:55; Штраф: 18-10.