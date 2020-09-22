«Трактор» сойдётся с «Северсталью» на домашнем льду

Для «чёрно-белых» это будет уже седьмая игра в этом сезоне.

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Сегодня, 22 сентября, челябинская хоккейная команда «Трактор» проведёт игру с «Северсталью» из Череповца. Матч состоится в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Челябинске.

Предыдущая игра «чёрно-белых» с «Амуром» из Хабаровска , также прошедшая на домашнем льду для игроков «Трактора», стала для них победной. Первая шайба была забита челябинской командой уже в первом периоде, во втором — ещё две. Следующий гол случился на 37 минуте, а окончательный — в третьем периоде. В результате «Трактор» разгромил «Амур» со счётом 5:0.

Сегодняшняя игра пройдёт на ледовой арене имени Валерия Белоусова, начало в 19:00 по челябинскому времени. Для всех, кто не сможет лично присутствовать на трибунах, будет организована прямая трансляция матча, посмотреть которую можно на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. На сайте «Первый областной» будет доступна текстовая трансляция встречи.