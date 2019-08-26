В Челябинске пройдут традиционные хоккейные соревнования среди команд МХЛ

С 27 по 29 августа состоится «Турнир памяти».

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С 27 по 29 августа в Челябинске пройдет традиционный турнир среди команд МХЛ, посвященный памяти трагически погибших воспитанников «Трактора» и ветеранов клуба, безвременно ушедших из жизни.

Эти соревнования проводятся ежегодно с 2012 года. За время проведения мемориала, «Белые Медведи» трижды становились чемпионами (2012, 2016, 2018), дважды — обладателями серебряных медалей (2013, 2015). В 2017 году челябинская молодежка заняла 4 место.

«Турнир памяти» пройдет во дворце спорта «Трактор» и в нем примут участие: челябинские «Белые Медведи», «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, «Авто» из Екатеринбурга и «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга.

Расписание турнира:

27 августа

14:00 Мамонты Югры — СКА-Варяги

18:00 Белые Медведи — Авто

14:00 СКА-Варяги — Авто

18:00 Белые Медведи — Мамонты Югры