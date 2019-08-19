17 августа в Новосибирске состоялись финальные матчи предсезонного турнира памяти Александра Белосохова среди команд молодежной хоккейной лиги, в которой участвовали «Белые Медведи» из Челябинска.
В последний игровой день мемориала «черно-белые» сыграли с «Омскими Ястребами». Эти две команды подошли к матчу с одинаковым количеством очков, так что для обоих составов эта игра была решающей на турнире. Молодежка из Челябинска обыграла омичей со счетом 5:1, тем самым завоевав «золото» турнира.
Итоговое положение команд в турнирной таблице выглядит таким образом:
- «Белые Медведи», Челябинск
- «Снежные Барсы», Нур-Султан
- «Омские Ястребы», Омск
- «Сибирские Снайперы», Новосибирск
- «Кузнецкие Медведи», Новокузнецк
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «черно-белых» Иван Стежкин, набравший шесть очков в четырех матчах.
А лучшим голкипером мемориала признан вратарь челябинцев Виктор Селиверстов.