17 августа в Новосибирске состоялись финальные матчи предсезонного турнира памяти Александра Белосохова среди команд молодежной хоккейной лиги, в которой участвовали «Белые Медведи» из Челябинска.

В последний игровой день мемориала «черно-белые» сыграли с «Омскими Ястребами». Эти две команды подошли к матчу с одинаковым количеством очков, так что для обоих составов эта игра была решающей на турнире. Молодежка из Челябинска обыграла омичей со счетом 5:1, тем самым завоевав «золото» турнира.

Итоговое положение команд в турнирной таблице выглядит таким образом:

  1. «Белые Медведи», Челябинск
  2. «Снежные Барсы», Нур-Султан
  3. «Омские Ястребы», Омск
  4. «Сибирские Снайперы», Новосибирск
  5. «Кузнецкие Медведи», Новокузнецк

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «черно-белых» Иван Стежкин, набравший шесть очков в четырех матчах.

А лучшим голкипером мемориала признан вратарь челябинцев Виктор Селиверстов.