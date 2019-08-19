«Белые Медведи» стали чемпионами предсезонного турнира в Новосибирске

Мемориал Александра Белосохова завершился 17 августа.

17 августа в Новосибирске состоялись финальные матчи предсезонного турнира памяти Александра Белосохова среди команд молодежной хоккейной лиги, в которой участвовали «Белые Медведи» из Челябинска.

В последний игровой день мемориала «черно-белые» сыграли с «Омскими Ястребами». Эти две команды подошли к матчу с одинаковым количеством очков, так что для обоих составов эта игра была решающей на турнире. Молодежка из Челябинска обыграла омичей со счетом 5:1, тем самым завоевав «золото» турнира.

Итоговое положение команд в турнирной таблице выглядит таким образом:

«Белые Медведи», Челябинск «Снежные Барсы», Нур-Султан «Омские Ястребы», Омск «Сибирские Снайперы», Новосибирск «Кузнецкие Медведи», Новокузнецк

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «черно-белых» Иван Стежкин, набравший шесть очков в четырех матчах.

А лучшим голкипером мемориала признан вратарь челябинцев Виктор Селиверстов.