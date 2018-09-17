/ Генменеджер «Вашингтона»: «Евгений Кузнецов способен стать двусторонним форвардом элитного уровня»

Функционер назвал качества, которые южноуральский хоккеист может улучшить.

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился своими мыслями о том, какие аспекты игры стоит улучшить российскому нападающему Евгению Кузнецову. По его словам, Евгений Кузнецов способен стать элитным форвардом двустороннего плана, и сможет успешно играть как в атаке, так и в защите, а борьба с сильными соперниками станет для него новым вызовом.

На мой взгляд, Кузнецов способен играть в меньшинстве. Думаю, он может улучшить игру на вбрасываниях, а также прибавить с точки зрения игры в обороне и соперничества с ведущими хоккеистами лиги. Есть аспекты, с помощью которых Евгений способен стать двусторонним форвардом элитного уровня. Противостояние с сильнейшими соперниками — новый вызов для Кузнецова. — отметил Брайан Маклеллан.

Напомним, в минувшем сезоне «Столичные» впервые в истории завоевали главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. В плей-офф южноуралец Евгений Кузнецов провел 24 игры, забросил 12 шайб и отдал 20 передач. В финале «Вашингтону» противостояли «Вегас Голден Найтс». Серия до 4-х побед закончилась со счетом 4−1 в пользу «Вашингтона».