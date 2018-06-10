/ «Металлург» усилил состав двумя нападающими

За «Магнитку» сыграют воспитанник магнитогорского хоккея и обладатель Кубка Гагарина.

Состав на предстоящий сезон продолжает формировать хоккейный клуб «Металлург». Накануне стало известно об усилении команды сразу двумя нападающими. «Магнитка» подписала 22-летнего Архипа Николенко, до этого выступавшего за «Югру». Несмотря на юный возраст, в послужном списке хоккеиста есть значимая победа — в 2017 году, играя в нападении «СКА», Николенко завоевал Кубок Гагарина и звание чемпиона России.

Другой игрок, которым усилился «Металлург», — Павел Варфоломеев. Воспитанник магнитогорского хоккея тоже играет на позиции нападающего. Варфоломеева обменяли на защитника «Магнитки».

Хоккейные клубы — магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» — совершили обмен. ХК «Металлург» получил спортивные права на воспитанника магнитогорского хоккея, нападающего Павла Варфоломеева, а в обратном направлении в ХК «Авангард» проследует воспитанник омского хоккея, защитник Никита Пивцакин. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-центре ХК «Металлург».

Напомним, ранее «Металлург» объявил, что обменял нападающего Артема Железкова, нападающего Илью Берестенникова и защитника Марка Янчевского на денежную компенсацию. Хоккеисты перешли в хабаровский «Амур».

До этого у магнитогорского клуба сменился главный тренер. Им стал чешский специалист Йозеф Яндач.

Подготовиться к регулярному сезону переформированная команда с новым тренером сможет в турнире за Кубок губернатора Челябинской области, а также во время Мемориала Ромазана.