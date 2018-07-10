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/ Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ

Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ

Нападающего подписал «Нью-Йорк Айлендерс».
сегодня в 13:14
  |  Хоккей

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж переходит в клуб Национальной хоккейной лиги. 28-летнего хоккеиста пригласили в «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение с чешским форвардом рассчитано на 1 год. Как сообщают спортивные издания, нападающий в новом клубе будет получить 2 миллиона долларов в год.

В составе клуба из Магнитогорска Коварж отыграл последние пять сезонов, проведя за это время 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

В составе «Металлурга» Коварж стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В мае нападающий попрощался с болельщиками «сталеваров». Коварж опубликовал на своей странице в Инстаграм благодарность после 5 лет, проведенным в Магнитогорске.

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