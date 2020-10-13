«Трактор» сыграет с «Ак Барсом» в Казани

Матч в прямом эфире покажет медиахолдинг ОТВ.

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В очередную выездную серию отправился челябинский «Трактор». Во вторник, 13 октября, команда Анвара Гатиятулина в Казани сыграет против местного «Ак Барса».



Эта встреча станет единственной в расписании сегодняшнего игрового дня КХЛ. Всего за историю лиги «Трактор» и «Ак Барс» провели между собой 53 встречи, в 33-х из которых сильнее были казанские хоккеисты. Последний раз между собой «медведи» и «барсы» встречались 27 января в Челябинске. Та игра закончилась победой «Ак Барса» 4:2.

В последних пяти встречах у казанской команды две победы. При этом последний матч, против нижнекамского «Нефтехимика», «Ак Барс» проиграл со счётом 2:3. У «Трактора» же, наоборот, два поражения в минувших пяти играх. Последнюю челябинцы проиграли «Автомобилисту».

Встреча «Трактора» против «Ак Барса» состоится сегодня, 13 октября, в Казани. Матч в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». На сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ будет доступна прямая трансляция противостояния, а читателей 1obl.ru ждёт текстовая трансляция игры.