Сергей Калинин рассказал, кто предложил ему стать капитаном «Трактора»

Роль лидера команды форварду предоставил Анвар Гатиятулин.

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Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал, как присоединился к челябинской команде в минувшее межсезонье. Нападающий, в программе «Свободный лёд» вспомнил, что первым с предложением присоединиться к «чёрно-белым» ему позвонил главный тренер Анвар Гатиятулин. Он же, по словам Сергея Калинина, предложил стать капитаном челябинцев.



«Анвар Рафаилович объяснил мою роль в команде, что конкретно он хочет видеть. На тот момент у меня всё было сложно, в подвешенном состоянии. В итоге, я рад, что Челябинск дождался меня. Не секрет, что последние два года мне давали играть не так много и не на тех позициях. Я как нападающий хочу забивать голы, появляться в ключевые моменты на площадке, играть в большинстве»,— рассказал в программе «Свободный лёд» капитан «Трактора» Сергей Калинин.

Нападающий заявил, что в команде не было голосования по выбору капитана. Кандидатуру Сергея Калинина предложил сам Анвар Гатиятулин, а остальные хоккеисты поддержали главного тренера. Форвард признался, что нашивка «C» на форме играет для него большую роль.

«Капитанство подстёгивает. Статус обязывает постоянно заводить себя партнёров во время матча, направляя их в нужное русло. Даже без капитанского статуса я всегда старался замотивировать ребят, в раздевалке быть позитивным, чтобы всячески помочь и подбодрить ребят»,— добавил Сергей Калинин.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ на счету Сергея Калинина семь очков в 14 матчах текущего регулярного чемпионата при показателе полезности «+7». Напомним, сегодня, 13 октября, «Трактор» в Казани сыграет против «Ак Барса». Прямую трансляцию в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». Полную версию интервью Сергея Калинина смотрите в программе «Свободный лёд» сразу после матча.