«Трактор» играет против «Ак Барса» в Казани. Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются приблизиться к топ-5 Восточной конференции.

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МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовые составы команд. Семь защитников и вратарский Федотов - Судницин — самые главные изменения в составе челябинцев. Всё ещё лечится от травмы Виталий Кравцов, а Лукаш Сделак и Томаш Гика теперь играют во втором звене вместе с Вячеславом Основиным. У «Ак Барса» опаснее всего выглядит первое звено, состоящее из легионеров, а поклонники хоккея обратят внимание на Дмитрия Воронкова и Амира Мифтахова — героев последнего молодёжного чемпионата мира.









Привет, любителям хоккея! Сегодня мы в Казани.

В единственном матче игрового дня «Трактор» сыграет с «Ак Барсом». Мы обойдёмся без прогнозов, лишь скажем, что это должен быть интересный матч с множеством опасных моментов.

Встреча начнётся в 21:00 по челябинскому времени. Включайтесь в наш онлайн, чтобы не пропустить самое главное.