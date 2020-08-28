Сергей Мозякин и Николай Кулёмин могут пропустить первую игру «Магнитки»

Последний раз хоккеисты выходили на лёд на Мемориале Ромазана.

Послушать 00:00

Участие форвардов магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина и Николая Кулёмина в первом матче команды в чемпионате КХЛ в настоящий момент под вопросом. Неизвестно, выйдут ли хоккеисты на лёд или пропустят игру с «Куньлунем». Об этом сегодня, 28 августа, заявил главный тренер «сталеваров» на пресс-конференции перед стартом сезона.



Последний раз оба игрока появились на льду во время Мемориала памяти Ивана Ромазана. Сергей Мозякин и Николай Кулёмин не были с командой на Кубке Чемпионов в Казани, так как долечивали повреждения. Из-за изменения в составе тренерский штаб «Магнитки» решил попробовать новые игровые сочетания, так в первом звене «Металлурга» с Николаем Прохоркиным и Сергеем Плотниковым вышел Богдан Потехин.

«Под вопросом, сыграют ли они. Работаем над этим. Насколько вписался Богдан Потехин? Он игровой парень. Можно по-разному смотреть, 4 игры сыграл, 2 гола забил, думаю не самый плохой результат»,— сказал Илья Воробьёв.

Первый матч «Металлурга» состоится в следующую пятницу, 4 сентября. В гости к «сталеварам» приедет «Куньлунь». Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ и сайт «Первый областной». Всего в рамках первой домашней серии магнитогорцы проведут 5 встреч.