«Трактор» обменял Юрия Сергиенко в «Амур» на трёх игроков

Защитник покинул челябинцев после двух выходов на драфт отказов.

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Челябинский ХК «Трактор» покидает защитник Юрий Сергиенко. Игрока, который пришёл к «чёрно-белым» в прошлом межсезонье, обменян в «Амур». За хоккеиста челябинцы получили молодых игроков: защитника Савелия Ольшанского и нападающих Артура Болтанова и Игоря Величкина. Контракт с последним будет расторгнут в скором времени, сообщил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.



Отметим, что в этом межсезонье «Трактор» дважды выставлял Юрия Сергиенко на драфт отказов. Как пояснил Роман Беляев, челябинцы искали варианты обмена защитника. Так появился вариант с «Амуром».

«Систему „Трактора“ пополнят нападающий Артур Болтанов и защитник Савелий Ольшанский, воспитанник челябинского клуба. Также в обмене участвует нападающий Игорь Величкин, его контракт будет расторгнут в ближайшее время согласно регламенту. Этим обменом мы решили несколько задач, сократили зарплатную ведомость, получили двух игроков в систему для глубины состава, а также уменьшили сумму компенсации за расторжение контракта»,— рассказал Роман Беляев.

Отметим, что Артур Болтанов является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Эти летом в «Трактор» после обмена из «Магнитки» уже перешёл ряд молодых хоккеистов, среди которых серебряный призёр последнего молодёжного чемпионата мира Павел Дорофеев.