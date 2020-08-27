Артём Минулин рассказал о разнице между канадскими лигами и КХЛ

Защитник подчеркнул особенности игры в России.

Послушать 00:00

Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин вспомнил, как проходила его адаптация в России после 4 лет в Северной Америке. По словам игрока «сталеваров», прошлогодняя подготовка к сезону уже в качестве игрока магнитогорцев не составила для него большого труда, поскольку сам Артём Минулин каждое лето приезжал в Россию.



«Я прилетал в Россию и готовился к новому сезону здесь. В Канаде подготовка самостоятельная и поэтому можно было прилетать туда в конце августа, а сам сезон закачивается в мае. Так что каждое лето проводил в России с друзьями. Когда перешёл в „Металлург“, очень многих ребят знал, не было так тяжело. В самом городе мне всё знакомо. Конечно, что-то в Магнитогорске изменилось, но не столь глобально»,— цитирует защитника официальный сайт «Металлурга».

При этом защитник подчеркнул, разницу между юношеским хоккеем в Северной Америке и игрой на взрослом уровне в России. Именно к этому моменту и пришлось привыкать, утверждает Артём Минулин. Так в КХЛ у игроков лучше развито катание, игровое мышление и силовые навыки. Также хоккеист отметил, что не боится попасть в фарм-клуб «Металлурга» — «Зауралье», а текущий двустороний контракт заставляет усерднее работать на тренировках.

«Я знаю, что нужно продолжать работать и работать. Не останавливаться на достигнутом, хотя достигнутого очень мало. Поэтому нужно работать, чтобы прогрессировать»,— добавил хоккеист.

Напомним, Артём Минулин присоединился к магнитогорскому «Металлургу» в прошлом межсезонье. Хоккеист является воспитанником школы «сталеваров». К началу плей-офф защитник стал игроком основного состава команды и был признан лучшим игроком первого раунда Кубка Гагарина.