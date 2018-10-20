/ Тренер «Челмета» будет готовить юниоров к Международному кубку вызова

Игорь Знарок отправился в расположение сборной России.

Тренировать юниорскую сборную России перед Международным кубком вызова будет Игорь Знарок. Наставника «Челмета» вызвали в расположение команды. Тренировки сейчас проходят в Новогорске, в конце октября состоится контрольная игра с «Атлантами», а через пару дней, уже в Северной Америке, пройдет заключительная часть сбора с «Канадой в белом».

4 ноября команда стартует на Мировом кубке вызова U17 матчем против сборной «Канады в красном». 3 и 6 числа — игры соответственно с Финляндией и Швецией. В расположение «Челмета» Игорь Знарок вернётся к домашнему матчу с карагандинской «Сарыаркой» 14 ноября. Помощник Равиля Гусманова пропустит ближайшие игры команды в Челябинске против «Южного Урала» и «Горняка», не поедет в гости к китайским «Ценг Тоу» и КРС-ORG, а также не успеет к старту домашней серии, стартующей 12 ноября матчем с усть-каменогорским «Торпедо». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Челмет».

Добавим, что игры Мирового кубка вызова будут проходить в канадском городе Куиспамсис.