/ Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео

Челябинские игроки отправились на Дальний Восток.

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Игроки челябинского «Трактора» записали видеобращение к болельщикам команды. Хоккеисты призвали поддержать их в предстоящей выездной серии. Напомним, подопечные Германа Титова отправились на Дальний Восток, где сыграют с «Куньлунь Ред Стар» из Китая, «Адмиралом» из Владивостока и хабаровским «Амуром».

Уважаемые болельщики «Трактора»! Мы уезжаем на Дальний Восток, и нам очень нужна ваша поддержка. Смотрите хоккей на телеканале ОТВ, и на сайте 1obl.tv — обратился к болельщикам защитник «Трактора» Алексей Петров.

Отметим, что свой первый матч в этой выездной серии «Трактор» сыграет завтра, 5 октября, в Пекине против команды «Куньлунь Ред Стар». Соперники челябинцев 3 октября проиграли магнитогорскому «Металлургу», тогда как «Трактор» у себя дома в прошедшей игре одолели московское «Динамо».

Напомним, что матч начнется в 12:00 по местному времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция игры.