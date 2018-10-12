/ Хоккейный эксперт Павел Лысенков: «С Титовым решили проститься красиво»

Журналист высказался об отставке тренера.

Известный хоккейный эксперт и спортивный журналист Павел Лысенков прокомментировал отставку Германа Титова с поста главного тренера челябинского «Трактора». По словам мужчины, главный вопрос сейчас заключается в том, есть ли у клуба ресурсы на нового специалиста.

Во-первых, я так понимаю, что с Германом Титовым решили проститься красиво, то есть по семейным обстоятельствам, потому что руководство ставило Титова и поддерживало его долгое время, хотя он уже давно был под критикой. Получается, если увольняется, значит признает свои ошибки, так что с ним простились красиво, по семейным обстоятельствам. — рассказал Павел Лысенков сайту «Первый областной».

На вопрос о том, какой специалист придет на смену Германа Титова, Лысенков выдвинул две версии. По его словам, у менеджеров «Трактора» есть два варианта: либо назначить главным тренером человека из тренерского штаба Германа Титова, либо найти нового специалиста. Однако последний вариант предполагает вливание средств в команду.

Вопрос в том, есть ли у «Трактора» деньги, возможности и желание все кардинально перестраивать. Потому что можно поставить Тертышного, и он будет работать. Он из тренерского штаба, значит просто сохранится курс, который есть. Другое дело, если есть дополнительные деньги на новый штаб. Если приходит новый специалист, он требует серьезных денег, новых игроков. Придется все перестраивать, тут все зависит от того, какие амбиции у «Трактора». Можно звать разных специалистов, начиная от Петериса Скудры, заканчивая Олегом Знарком, который сейчас без работы. Вариант с «Динамо» у него ушел, почему бы не попробовать? Но надо понимать, что Знарок придет со своим штабом, у него будет Хайрис Витолиньш, и тренер по физподготовке. Придется все кардинально перестраивать. — отметил Павел Лысенков.

Напомним, сегодня, 12 октября, Герман Титов подал в отставку с поста главного тренера «Трактора». Основной причиной ухода специалиста называют семейные обстоятельства. Исполняющим обязанности главного тренера «черно-белых» был назначен Алексей Тертышный.