Казахстанский «Барыс» трижды пробил ворота стальные ворота «Металлурга»

Магнитогорцы встретились с командой из Нур-Султана на родном льду.

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В Магнитогорске 25 сентября состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. На льду встречались команды «Металлург» и «Барыс».

Счет в матче буквально на первой минуте первого периода открыл «Барыс». Защитник Джесси Блэкер с неудобной руки послал шайбу в верхний угол ворот Василия Кошечкина — 0:1.

В начале второго отрезка забили уже «сталевары»: нападающий Павел Дорофеев ушел от четырех игроков «Барыса», обыграл вратаря и забил в пустые ворота. Период закончился со счетом 1:1.

В третьем периоде команды обменялись двумя взаимными удалениями, но только у команды из Нур-Султана удалось отработать большинство. В середине двадцатиминутки Никита Михайлис принял передачу от синей линии и добил ее в ворота к Кошечкину, увеличив преимущество своей команды. Ровно через минуту в рамке «Металлурга» оказалась и третья шайба, заброшенная Найтом Корбэном. И как бы ни старался магнитогорский клуб отыграться, сделать им этого не удалось. Итоговый счет матча — 1:3 в пользу «Барыса» из Нур-Султана.

Следующий матч «Металлург» проведет в Подольске, 28 сентября. Соперником станет «Витязь». Начало матча в 17:00 по московскому времени.