«Металлург» уступил «Авангарду» и проиграл пятый матч подряд

На данный момент команда находится на предпоследнем месте турнирной таблицы КХЛ.

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В Балашихе, 30 сентября, состоялся матч между омским «Авангардом», который временно располагается в этом городе, и «Металлургом» из Магнитогорска.

Матч начался сразу с нескольких удалений подряд, в большей степени у «Металлурга». И именно это помогло нападающему «Авангарда» Тейлору Беку открыть счет на 13-ой минуте встречи.

Во втором периоде «ястребам» вновь сыграло на руку меньшинство в команде соперника: на 27-ой минуте Сергей Шумаков увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных шайб. А буквально через 5 минут он же забил и третью шайбу в ворота «сталеваров», которые защищал Станислав Галимов. После этого тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить Галимова на Василия Кошечкина. Отыграться во второй двадцатиминутке магнитогорцам не удалось.

В заключительном отрезке матча «Металлург» все же смог «распечатать» ворота «Авангарда», которые защищал Игорь Бобков. В пустой угол свою шайбу забросил нападающий Владимир Галузин. И буквально за 45 секунд до конца основного времени «сталевары» смогли забросить вторую шайбу, сократив разрыв до минимума. В этом помог нападающий Эрик О’Делл. Но как бы ни старались игроки «Металлурга» сравнять счет — им это не удалось. Матч в Балашихе закончился со счетом 3:2 в пользу «Авангарда».

На данный момент в турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» находится на последнем месте. А в общей таблице - на предпоследнем. В активе у магнитогорцев 6 очков за 12 проведенных игр.

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что и ему, и команде очень тяжело психологически.

«За 29 лет работы здесь я не привык к такой ситуации. Решили с президентом клуба, что, пока не поздно, надо начинать работу заново», — поделился Геннадий Величкин.

Также Величкин ответил на слухи о его возможном уходе из магнитогорского хоккейного клуба.

«Когда выиграем еще один Кубок Гагарина, когда я вручу его болельщикам — тогда уйду», — подчеркнул Геннадий Величкин, вице-президент ХК «Металлург».

Следующий матч «сталевары» проведут дома, 3 октября, где их соперником станет ярославский «Локомотив».