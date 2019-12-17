«У Демченко была психологически сложная ситуация»: Владимир Юрзинов о вратарской линии «Трактора»

Главный тренер рассказал о расставании с голкипером и подписании Галимова.

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Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший в интервью программе «Свободный лед» прокомментировал ситуацию с вратарской линией команды. Специалист высказал свою позицию относительно расставания с голкипером черно-белых Василием Демченко, и подписанием контракта со Станиславом Галимовым.

Напомним, 1 декабря Демченко был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал магнитогорский «Металлург». В свою очередь, «сталевары» сделали «отказником» Галимова, которого подписал «Трактор».

«Я прекрасно отношусь к Василию Демченко, я помню, как он играл за „Трактор“. Я прекрасно отношусь и к Галимову, который пришел к нам из магнитогорского „Металлурга“, а до этого очень успешно выступал и в нижегородском „Торпедо“. Но такие ситуации бывают. Думаю, что здесь была психологически сложная ситуация у Демченко, также как была сложная ситуация и у Галимова. Для ребят это, может быть, даже в какой-то мере и лучше, потому что здесь главное, что когда идут такие перестановки, то делать это нужно по-хорошему», — рассказал Владимир Юрзинов.

Также главный тренер челябинской команды упомянул, что любой игрок может вернуться на следующий год обратно.

В этих моментах просто нужно быть честными, по-спортивному открытыми. Это, в принципе, должно помочь и Василию сыграть хорошо в „Металлурге“, и Галимову хорошо сыграть у нас. Бывают такие ситуации. И это касается не только вратарей. Бывает, игроки попадают в команде в такой своеобразный психологический штопор. Такое практикуется во всем хоккейном мире, и в этом ничего ужасного нет», — отметил Владимир Юрзинов.

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