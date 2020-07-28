Игорь Швырёв: «Цель за эти два года — выиграть с „Металлургом“ Кубок Гагарина»

Нападающий «Магнитки» поделился ожиданиями от выступления за родной клуб.

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Воспитанник магнитогорского хоккея, нападающий «Металлурга» Игорь Швырёв, который этим летом летом заключил со «сталеварами» двухлетний контракт, поделился планами и ожиданиями от выступления за «Магнитку». Форвард признался, что несмотря на желание играть в НХЛ он хочет выиграть с родной командой главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.



«Я не оставляю мыслей вернуться в Америку и всё-таки сыграть в НХЛ. Это мечта. Но сейчас я полностью сконцентрирован на „Металлурге“. Честно: хочу прыгнуть выше головы. Я на пороге второго важнейшего этапа своей карьеры. Первый был два года назад, когда меня задрафтовали. Сейчас я снова в „Металлурге“, я вырос в спортивном плане и хочу расти дальше. Моя цель за эти два года — выиграть с „Металлургом“ Кубок Гагарина»,— приводит слова Игоря Швырёва официальный сайт КХЛ.

Форвард также подчеркнул, что «Металлург» в этом году ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас «сталевары» из-за пандемии коронавируса проводят предсезонный сбор в Магнитогорске. Игрок подчеркнул, что все хоккеисты «Магнитки» перед началом тренировок сдали тест на COVID-19.

«У всех — отрицательный результат. Медицинский и тренерский штабы, считаю, на высшем уровне организовали все меры защиты. Мы дезинфицируем руки, стараемся соблюдать дистанцию, работаем по группам. Все парни ответственно, с пониманием относятся к ситуации — лишний раз стараются не посещать без необходимости общественные места. Нам нужно беречь своё здоровье, здоровье своих близких. И готовиться к сезону. Где это делать — не столь важно. Главное, отдаваться работе по максимуму»,— рассказал форвард.

Игорь Швырёв — воспитанник магнитогорского хоккея. На драфте НХЛ 2017 года он был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 125 номером. В 2018 году форвард начал выступать в АХЛ за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «Лавин». В составе этого клуба нападающий провёл 106 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.