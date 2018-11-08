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/ Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку для представителей СМИ

Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку для представителей СМИ

Челябинцы готовятся к старту второй части чемпионата КХЛ.
сегодня в 18:29
  |  Хоккей

Сегодня, 8 ноября, состоялась открытая тренировка хоккеистов челябинского «Трактора». Как рассказал и.о. главного тренера челябинцев Алексей Тертышный, во время паузы необходимо поработать над многими компонентами, но основной упор будет сделан на физическую и тактическую подготовку.

После игры с «Сочи» дали ребятам два дня выходных. В эти 2 дня постарались переключится на поднятие физических кондиций, потому что ребятам их не хватает в играх. Взяли большой объем в зале и на льду поработали «на длину». Будем говорить, что от тактических действий мы перешли к набору физических кондиций. Работа над тактикой будет после выходного, потому что хочется «убить двух зайцев», подтянуть «физику», и доработать то, чего не хватает в играх. Поэтому немного поделили, взяли два дня на поднятие физической подготовки и два дня на тактические действия. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Кроме того, Алексей Тертышный отметил, что в ближайшее время к команде присоединится новичок, канадец Кристиан Томас. Также специалист рассказал, что в ближайшее время никто из травмированных игроков не появится в составе «черно-белых», а к основной команде будут привлечены игроки из «Челмета».

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