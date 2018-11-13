/ В ожесточенной схватке «Трактор» уступил победу минскому «Динамо»

Несмотря на все контратаки челябинской команды, соперники оказались сильнее.

Со счетом 3−1 в пользу соперников закончилась накануне игры «Трактора» и минского «Динамо». Несмотря на все попытки «черно-белых», сравнять или увеличить счет челябинской команде не удалось.

Игра для челябинских игроков не задалась с самого начала. Уже на первых минутах Сергей Костицын несильным броском отправляет шайбу в конек Александру Шинину, от чего та рикошетит в «домик» Александру Судницыну. 1−0.

Спустя пару минут «Динамо» вновь забивает в ворота «Трактора». Судницын почти распластался на льду, но все тщетно. Гол забил Дмитрий Буйницкий. 2−0.

И тут же тренерский штаб производит замену вратаря. На льду появляется Владислав Сухачев. Отметим, голкипер сегодня дебютирует за «Трактор».

После «черно-белые» раз за разом атаковали ворота соперников, но шайба никак не шла в ворота. В какой-то момент Александр Петров бросил издалека, но минчан выручила стойка ворот Энрота. Однако уже через три минуты разрыв между командами сокращается до минимума. Игорь Полыгалов отправил шайбу в сторону ворот, после чего ее перехватил и забросил под перекладину Артем Бородкин. 2−1.

Во втором периоде единственная шайба оказалась в активе «Динамо». Разрыв в счете увеличил Артем Волков — именно он нанес точный бросок в ближний угол ворот «Трактора». 3−1. В третьей двадцатиминутке удача не улыбнулась ни одной из команд. Матч закончился, минская команда одержала победу.

Отметим, в матче в столице Беларуси за «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге дебютировали сразу двое хоккеистов — голкипер Владислав Сухачев и форвард Кристиан Томас. 14 ноября челябинская команда сыграет в Подольске с «Витязем». Прямую трансляцию матча можно будет увидеть в эфире канала ОТВ и на сайте 1obl.tv.