/ Нападающий Лапенков уходит из «Трактора»

Клуб и хоккеист расторгли контракт.

Отыгравший 17 матчей за «Трактор» Евгений Лапенков покидает клуб. Контракт с нападающим расторгли накануне. Сообщается, что процедура состоялась по соглашению сторон. Изначально предполагалось, что Лапенков, подписавший контракт 7 июля, будет играть за «Трактор» год.

Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Евгения за совместную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. — сообщается на официальном сайте ХК «Трактор».

Напомним, Евгению Лапенкову 33 года. Он играл за «Витязь-2» Чехов, «Витязь» Чехов, «Химик» Воскресенск, «Металлург» Новокузнецк, «Кристалл» Саратов/Электросталь, «Локомотив-2» Ярославль, «Локомотив» Ярославль, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Ак Барс» Казань, «Югра» Ханты-Мансийск, «Автомобилист» Екатеринбург, «Сочи» Сочи.