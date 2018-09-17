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/ Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Йокерита»

Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Йокерита»

Челябинцы сыграют с одним из лидеров турнирной таблицы.
сегодня в 07:31
  |  Хоккей

Сегодня, 17 сентября, челябинский «Трактор» сыграет на выезде против «Йокерита» из Хельсинки. Подопечным Германа Титова предстоит матч против одного из лидеров Западной конференции КХЛ, а сама игра станет второй из четырех запланированных на этом выезде.

Напомним, что свой последний матч «Трактор» провел в Магнитогорске, где играл против «Металлурга». Обе команды отличились большой результативностью, челябинцы победили со счетом 6:5. «Йокерит» же в последней игре одержал гостевую победу над подмосковным «Витязем» со счетом 4:1.

Прямую трансляцию противостояния «Черно-белых» и «Джокеров» вы сможете посмотреть на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция.

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