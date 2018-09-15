Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 -0.36 79.95 +0.18
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:28
«Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена
Поиски длились 5 дней.
/ «Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»

«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»

Команды забросили на двоих 11 шайб.
сегодня в 20:05
  |  Хоккей

Сегодня, 15 сентября, состоялась очередная встреча в рамках южноуральского дерби. «Трактор» оказался сильнее «Металлурга». Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу челябинцев.

Гости начали игру активнее. Уже на первых минутах встречи «Трактор» вышел вперед усилиями Райна Стоа. Затем Виталий Кравцов удвоил преимущество «черно-белых». Для молодого нападающего этот гол стал первым в нынешнем сезоне. В середине периода Ииро Пакаринен и Роман Любимов сравняли счет.

В втором периоде «Трактор» снова забрасывает первым. Отличился Игорь Полыгалов. Чуть позже Пол Щехура сделал счет 4:2 в пользу челябинцев. «Металлургу» снова пришлось отыгрываться, однако в течение минуты Алексей Береглазов и Никита Языков сделали счет 4:4. Отметим, что главный тренер «Трактора» Герман Титов, после шайбы Никиты Язькова взял тренерский запрос на предмет положения «вне игры», однако судьи не увидели нарушения правил. Тем не менее, «Трактору» удалось забросить пятую шайбу, вновь отличился Александр Бергстрем. 

Третий период «Трактор» начал в меньшинстве. На первых минутах магнитогорцы, усилиями Ииро Пакаринена в третий раз сравняли счет в матче. Окончательный счет в игре установил Рихард Гюнге, который броском из левого круга вбрасывания сделал счет 6:5 в пользу челябинцев.

Отметим, что следующий матч «Трактор» проведет 17 сентября. Челябинская команда отправится в Хельсинки, где сыграет матч против «Йокерита». Магнитогорцы также сыграют матч в этот день. Соперником «Металлурга» станет хоккейный клуб «Сочи».

«Металлург» (МагнитогорсК) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 
(2:2, 2:2, 1:2) 

Голы: 
Райан Стоа, 01:42 
Виталий Кравцов, 06:14 
Ииро Пакаринен, 07:48, 40:16 (бол.)
Роман Любимов, 13:40
Игорь Полыгалов, 21:28
Пол Щехура, 24:11 (бол.)
Алексей Береглазов, 31:40
Никита Язьков, 33:35
Рихард Гюнге, 36:07, 52:52 (бол.)

Хоккей
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
вчера в 11:31
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
Хоккей
«Трактор» не смог прервать победную серию екатеринбургского «Автомобилиста». Фоторепортаж
13.09.2018
«Трактор» не смог прервать победную серию екатеринбургского «Автомобилиста». Фоторепортаж
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома лидера Востока
13.09.2018
КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома лидера Востока
Хоккей
Воспитанник «Трактора» приглашен в тренировочный лагерь «Коламбуса»
13.09.2018
Воспитанник «Трактора» приглашен в тренировочный лагерь «Коламбуса»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
сегодня в 20:05
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
Общество
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Работаем вместе»
сегодня в 19:33
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Работаем вместе»
Хоккей
КХЛ. «Металлург» против «Трактора»
сегодня в 16:55
КХЛ. «Металлург» против «Трактора»
Происшествия
«Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена
сегодня в 13:28
«Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена
Хоккей
Челябинский «Трактор» начинает первую серию выездных матчей
сегодня в 13:11
Челябинский «Трактор» начинает первую серию выездных матчей
Общество
«Рожденные побеждать» выступят в прямом эфире финала конкурса красоты на «Первом областном»
сегодня в 11:47
«Рожденные побеждать» выступят в прямом эфире финала конкурса красоты на «Первом областном»
Общество
«Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы
  
сегодня в 10:59
«Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы
Общество
Движение Луны задом наперед увидела жительница Челябинска
сегодня в 07:20
Движение Луны задом наперед увидела жительница Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6