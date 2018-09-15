/ «Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»

Команды забросили на двоих 11 шайб.

Сегодня, 15 сентября, состоялась очередная встреча в рамках южноуральского дерби. «Трактор» оказался сильнее «Металлурга». Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу челябинцев.



Гости начали игру активнее. Уже на первых минутах встречи «Трактор» вышел вперед усилиями Райна Стоа. Затем Виталий Кравцов удвоил преимущество «черно-белых». Для молодого нападающего этот гол стал первым в нынешнем сезоне. В середине периода Ииро Пакаринен и Роман Любимов сравняли счет.



В втором периоде «Трактор» снова забрасывает первым. Отличился Игорь Полыгалов. Чуть позже Пол Щехура сделал счет 4:2 в пользу челябинцев. «Металлургу» снова пришлось отыгрываться, однако в течение минуты Алексей Береглазов и Никита Языков сделали счет 4:4. Отметим, что главный тренер «Трактора» Герман Титов, после шайбы Никиты Язькова взял тренерский запрос на предмет положения «вне игры», однако судьи не увидели нарушения правил. Тем не менее, «Трактору» удалось забросить пятую шайбу, вновь отличился Александр Бергстрем.



Третий период «Трактор» начал в меньшинстве. На первых минутах магнитогорцы, усилиями Ииро Пакаринена в третий раз сравняли счет в матче. Окончательный счет в игре установил Рихард Гюнге, который броском из левого круга вбрасывания сделал счет 6:5 в пользу челябинцев.



Отметим, что следующий матч «Трактор» проведет 17 сентября. Челябинская команда отправится в Хельсинки, где сыграет матч против «Йокерита». Магнитогорцы также сыграют матч в этот день. Соперником «Металлурга» станет хоккейный клуб «Сочи».



«Металлург» (МагнитогорсК) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6

(2:2, 2:2, 1:2)



Голы:

Райан Стоа, 01:42

Виталий Кравцов, 06:14

Ииро Пакаринен, 07:48, 40:16 (бол.)

Роман Любимов, 13:40

Игорь Полыгалов, 21:28

Пол Щехура, 24:11 (бол.)

Алексей Береглазов, 31:40

Никита Язьков, 33:35

Рихард Гюнге, 36:07, 52:52 (бол.)

