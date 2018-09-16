Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 -0.36 79.95 +0.18
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»

Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»

Наставники «Трактора» и «Металлурга» прокомментировали игру своих подопечных.
сегодня в 11:58
  |  Хоккей

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» Йозеф Яндач и Герман Титов подвели итог очередного уральского дерби. Напомним, матч проходил в Магнитогорске на арене «Металлург». Игра запомнилась обилием голов и завершилась со счетом 6:5 в пользу челябинцев. Герман Титов поблагодарил болельщиков «Трактора» за поддержку, отметив, что именно активная игра в атаке принесла команде необходимый результат.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, ребятам тоже спасибо за самоотдачу. Мы понимали, что мы в трудной ситуации, проиграли две игры у себя дома, не получалось делать то, что хотели делать. Сегодня вроде начали играть, больше атаковать, больше бросать по воротам, это и принесло результат. — сказал Герман Титов на послематчевой пресс-конференции.

Йозеф Яндач в свою очередь подчеркнул, что такая результативная игра оказалась тяжелой в первую очередь для тренеров. Кроме того, по словам рулевого «Магнитки», он думал поменять вратаря в начале третьего периода, но доверился Василию Кошечкину.

Мы хотели сегодня лучше начать игру. Мы хорошо провели матч в Балашихе. Первый период нам не удался, получили два быстрых гола. На протяжении всего матча было сложно, догоняли, 2:2, 2:4, тяжело для тренеров было. Вернулись в игру, сделали счет 4:4. Тренер соперников брал челлендж на офсайд. В начале третьего периода хорошо забили в большинстве, но потом совершили большую ошибку, заработали удаление, соперник забил. Много забили сами, но соперник забросил на одну шайбу больше. Мы думали о замене вратаря, и не сказать, что много было ошибок у Васи. Думали поменять на третий период, но Василий решил пройти эту борьбу до конца. — сказал Йозеф Яндач.

Отметим, что следующие матчи обе команды проведут в понедельник, 17 сентября. «Металлург» начнет свою выездную серию матчем против ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в гостях против одного из лидеров Западной конференции, «Йокерита» из Хельсинки. Прямая трансляция матча с участием челябинцев будет доступна на сайте 1obl.tv

Хоккей
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
вчера в 20:05
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
Хоккей
КХЛ. «Металлург» против «Трактора»
вчера в 16:55
КХЛ. «Металлург» против «Трактора»
Хоккей
Челябинский «Трактор» начинает первую серию выездных матчей
вчера в 13:11
Челябинский «Трактор» начинает первую серию выездных матчей
Хоккей
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
14.09.2018
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Жителей Челябинской области ждут ночные заморозки
сегодня в 13:51
Жителей Челябинской области ждут ночные заморозки
Общество
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
сегодня в 12:51
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
Хоккей
Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»
сегодня в 11:58
Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»
Происшествия
«Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска
сегодня в 11:43
«Солярис» врезался в опору ЛЭП возле Озерска
Спорт
Сергей Ковалев попытается взять реванш у Элейдера Альвареса
сегодня в 11:20
Сергей Ковалев попытается взять реванш у Элейдера Альвареса
Общество
«Дебаркадер» начнется с примитива от основателя «теории помойки»
сегодня в 07:22
«Дебаркадер» начнется с примитива от основателя «теории помойки»
Хоккей
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
вчера в 20:05
«Трактор» начал выездную серию с победы над «Металлургом»
Общество
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Работаем вместе»
вчера в 19:33
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Работаем вместе»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6