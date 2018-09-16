/ Герман Титов: «Спасибо ребятам за самоотдачу»

Наставники «Трактора» и «Металлурга» прокомментировали игру своих подопечных.

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» Йозеф Яндач и Герман Титов подвели итог очередного уральского дерби. Напомним, матч проходил в Магнитогорске на арене «Металлург». Игра запомнилась обилием голов и завершилась со счетом 6:5 в пользу челябинцев. Герман Титов поблагодарил болельщиков «Трактора» за поддержку, отметив, что именно активная игра в атаке принесла команде необходимый результат.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, ребятам тоже спасибо за самоотдачу. Мы понимали, что мы в трудной ситуации, проиграли две игры у себя дома, не получалось делать то, что хотели делать. Сегодня вроде начали играть, больше атаковать, больше бросать по воротам, это и принесло результат. — сказал Герман Титов на послематчевой пресс-конференции.

Йозеф Яндач в свою очередь подчеркнул, что такая результативная игра оказалась тяжелой в первую очередь для тренеров. Кроме того, по словам рулевого «Магнитки», он думал поменять вратаря в начале третьего периода, но доверился Василию Кошечкину.

Мы хотели сегодня лучше начать игру. Мы хорошо провели матч в Балашихе. Первый период нам не удался, получили два быстрых гола. На протяжении всего матча было сложно, догоняли, 2:2, 2:4, тяжело для тренеров было. Вернулись в игру, сделали счет 4:4. Тренер соперников брал челлендж на офсайд. В начале третьего периода хорошо забили в большинстве, но потом совершили большую ошибку, заработали удаление, соперник забил. Много забили сами, но соперник забросил на одну шайбу больше. Мы думали о замене вратаря, и не сказать, что много было ошибок у Васи. Думали поменять на третий период, но Василий решил пройти эту борьбу до конца. — сказал Йозеф Яндач.

Отметим, что следующие матчи обе команды проведут в понедельник, 17 сентября. «Металлург» начнет свою выездную серию матчем против ХК «Сочи», а «Трактор» сыграет в гостях против одного из лидеров Западной конференции, «Йокерита» из Хельсинки. Прямая трансляция матча с участием челябинцев будет доступна на сайте 1obl.tv