Тренерский состав «Челмета» полностью укомплектован

Константин Татаринцев стал третьим помощником Максима Смельницкого.

До старта регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги остается ровно месяц, и тренерский штаб команды «Челмет» полностью укомплектовался к его началу.

Еще одним ассистентом главного тренера Максима Смельницкого стал Константин Татаринцев. Его карьера, как тренера, началась в 2008 году с хоккейной школы им. С. Макарова, а чуть позже он перешел в СДЮШОР «Трактор».

«Очень рад приглашению в «Челмет». Для меня это новый вызов и новый этап в тренерской карьере, более высокий уровень. Всё-таки до назначения в челябинскую команду ВХЛ работал лишь в детской школе и с юниорами. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным клубу. Хочу поблагодарить руководителей за то, что поверили в меня, дали шанс реализоваться. Остаётся доказывать, работать и приносить максимальную пользу клубу»,– рассказал Татаринцев.

Константин Татаринцев родился 12 мая 1974 года в Копейске. Его амплуа – нападение. Константин является Мастером спорта международного класса Республики Беларусь.

Интересно, что тренерский штаб «Челмета» – один из сильнейших в лиге: Максим Смельницкий в качестве главного тренера становился неоднократным призёром чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, Сергей Тертышный, который является мастером спорта международного класса, Константин Штрахов, воспитавший звёздную поросль челябинских вратарей, а также дополнивший тренерскую команду экс-нападающий «Трактора» Константин Татаринцев.