«Челмет» победил в первой игре предсезонного турнира

В Тюмени продолжаются соревнования ко дню образования области.

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Вчера, 27 августа в Тюмени начался предсезонный хоккейный турнир, посвященный 75-летию со дня образования Тюменской области, где участвует и челябинский «Челмет» из Высшей хоккейной лиги.

Первая игра состоялась с хозяевами турнира — тюменским «Рубином», где «черно-белые» выиграли со счетом 1:0. Эти две команды уже встречались по ходу предсезонной подготовки на мемориале Парышева в Кургане. Тогда «Челмет» обыграл тюменский «Рубин» со счетом 4:2.

«Черно-белые» начали вчерашнюю игру гораздо активнее соперника. Большую часть матча челябинцы держали в напряжении тюменских игроков. «Рубин» пытался отыгрываться в атаке, но голевых моментов больше все-таки было у «Челмета», но шайба никак не хотела заходить в ворота хозяев льда. Не помог и «Рубину» взятый за минуту до окончания матча тайм-аут. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Челябинска.

И лишь на середине третьего периода был забит первый, и единственный гол в этом напряженном матче. Атаку начал вратарь «Челмета» Владислав Сухачёв, отбив шайбу блином на нападающего Дмитрия Тарасова, тот отпасовал в центр площадки Никите Тертышному, который вкатился в зону и бросил шайбу в ворота.

Следующий матч «Челмет» проведет с красноярским «Соколом» сегодня, 28 августа, в 16:00.