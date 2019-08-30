«Челмет» выиграл второй предсезонный турнир подряд

Соревнования ко дню образования Тюмени завершились победой челябинцев.

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Вчера, 29 августа в Тюмени завершился розыгрыш предсезонного турнира, посвященного дню образования. И еще до начала матча между «Челметом» и «Номада» было ясно, что коллектив Максима Смельницкого выиграл соревнования. Ведь в двух матчах до этого они набрали максимальное количество очков — шесть. И это третья победа «Челмета» на всех турнирах за время жизни команды.

Первый период изобиловал заброшенными шайбами. Первую забросил Илья Зиновьев в середине первой двадцатиминутки. Далее еще одну в атаке сходу положил Юрий Шадрин. Счет стал 2:0 в пользу челябинцев. Но на последних двух минутах периода последовало ненужное удаление у «Челмета» и моментальная расплата. Команды ушли на перерыв со счетом 2:1.

Но едва стартовал второй период, челябинцы увеличили преимущество. Кистевой бросок Владислава Кулиева от правого борта стал полной неожиданностью для вратаря «Номада». После этого игроки «Челмета» будто загорелись желанием вырвать эту победу всеми силами. Голевые моменты сыпались отовсюду. Поэтому можно похвалить вратаря соперников Владимира Крамаря, который отразил их все.

В начале третьей двадцатиминутки «Номад» получил удаление. И тогда Александр Шурыгин выстрелом от синей линии закинул четвертую шайбу в ворота казахстанцев. А Никита Тертышный поставил победную точку в этом матче. Он завершился со счетом 5:1.

Напомним, регулярный чемпионат ВХЛ — Кубок Шелкового пути начнется для ХК «Челмет» начнется 8 сентября, в воскресение, где соперниками челябинцев станет ХК «Нефтяник» из Альметьевска.

