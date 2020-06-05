Тренерский штаб «Белых медведей» продолжит работу с командой

Руководство «Трактора» рассчитывает на создание боеспособного коллектива.

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В «Тракторе» определились с тренерским штабом молодёжной команды. В «Белых медведях» продолжит работу штаб Алексея Заварухина, который привёл команду ко второму раунду плей-офф МХЛ. Наставник, а также его помощники Марат Аскаров, Константин Панов и Георгий Гелашвили сохранили свои посты.



Как отметил директор «Трактора» Иван Савин, менеджменту было важно сохранить тренерский штаб в полном составе, поскольку специалисты создали в прошлом сезоне боеспособный коллектив. В «Тракторе» надеятся на работу в том же направлении.

«Для системы клуба одной из ключевых точек является продолжение работы в этом направлении. Молодые игроки должны сохранять стремление попасть в первую команду, показывая хороший командный результат и положительную динамику»,— сказал Иван Савин.

Напомним, в прошлом сезоне МХЛ «Белые медведи» вышли в плей-офф и в первом раунде переиграли «Авто» из Екатеринбурга. Однако в проход челябинцев за кубком Харламова вмешался коронавирус, из-за которого сезон Молодёжной хоккейной лиги был завершён досрочно.