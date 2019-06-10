/ Тренер «Металлурга» рассказал, кто будет играть в одной тройке с Сергеем Мозякиным

Наставники видят в сочетании в капитаном «сталеваров» нескольких игроков.

Помощник главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов рассказал о том, кто из новичков команды будет играть в одном звене с капитаном «сталеваров» Сергеем Мозякиным. По словам наставника, в центре пятерки, в которой будет играть Мозякин, тренерский штаб видит бывшего игрока «Локомотива» Андрея Локтионова.

Если говорить о центральной линии, то клуб приобрел не только Андрея Локтионова, но и Владимира Галузина. Предварительно в линии нашего капитана Сергея Мозякина видим каждого из этих центров и прежде всего Локтионова. А вот о новом импульсе для Мозякина говорить бы не стал, класс нашего капитана как раз в том, что он ровно и на высочайшем уровне проводит все сезоны. — отметил Виктор Козлов.

Кроме того, по словам Виктора Козлова, Сергей Мозякин играл первый раунд плей-офф с травмой. Именно с этим специалист связывает падение эффективности магнитогорского форварда.

Сегодня можно открыто сказать о том, что перед стартом плей-офф Сергей очень серьезно заболел. Но даже на таблетках и антибиотиках он вел команду за собой, так что тут никаких комментариев и не требуется. — рассказал Виктор Козлов.

Напомним, магнитогорский «Металлург» закончил выступление в плей-офф в первом раунде, уступив в шести матчах уфимскому «Салавату Юлаеву». Виктор Козлов заверил, что тренерский штаб провел всю необходимую работу над ошибками и внес коррективы в подготовку.

Отметим, что «сталевары» показали себя активнее всех в первые дни рынка свободных агентов. Состав «Металлурга» пополнили Брэндон Козун, Эрик О’Делл, Пол Постма, Андрей Локтионов, а также Владимир Галузин, Денис Паршин, Станислав Галимов и Егор Яковлев.