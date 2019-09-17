Травмированный форвард вернётся в «Трактор» в Новосибирске

Александр Шаров готов присоединиться к команде на льду.

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Форвард «Трактора» Александр Шаров восстановился после травмы, полученной еще на предсезонных сборах в Мариборе. Об этом «Первому областному» сообщили в пресс-службе «Трактора» сегодня, 17 сентября.

Шаров уже прибыл в Новосибирск. Ожидается, что он сыграет в ближайшем матче против «Сибири». Также вместе с Александром к команде присоединились нападающие «Челмета» Никита Тертышный и Кирилл Кошурников. Они заменили своих коллег Андрея Гришакова и Егора Бабенко, которые вернулись в Челябинск в расположение команды под руководством Максима Смельницкого.

Завтра, 18 сентября, «Трактор» сыграет с новосибирской «Сибирью» в 17:30 по челябинскому времени. Напомним, среди травмированных «черно-белых» до сих пор числятся Ник Бэйлен и Кристиан Томас.