Текстовая трансляция матча КХЛ между «Сибирью» и «Трактором»

Сумеют ли «черно-белые» забрать два очка у новосибирской команды?

1:2 ОТ

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 42-65; Броски в створ: 26-30; Голы: 1-2; Вбрасывания: 22-29; Блокированные броски: 16-3; Силовые приемы: 15-16; Время в атаке: 08:35-15:34; Штраф: 8-4.

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика овертайма: Броски: 2-4; Броски в створ: 1-2; Голы: 0-1; Вбрасывания: 1-2; Блокированные броски: 1-0; Силовые приемы: 0-0; Время в атаке: 00:39-01:20; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф (№51 Ессе Виртанен)

65 мин — Шайба в сетке!!

64 мин — Завладели инициативой челябинцы.

«Трактор» взял тайм-аут

64 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №15 Максим Казаков, подножка, 2 мин.

64 мин — Алексей Кручинин потерял равновесие и заработал на себе удаление.

63 мин — Томаш Гика делал передачу не глядя, но никто ее не поймал.

63 мин — Ярослав Косов отлично продавил оборону «Сибири».

62 мин — Завладел шайбой Алексей Кручинин, но перед самыми воротам новосибирцев его роняют.

61 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Статистика 3-го периода: Броски: 21-12; Броски в створ: 14-4; Голы: 0-0; Вбрасывания: 5-10; Блокированные броски: 5-2; Силовые приемы: 2-6; Время в атаке: 04:09-02:53; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Шайба побывала в воротах «Трактора», но до этого прозвучала сирена! Игра перешла в овертайм.

60 мин — Удалось отыграться челябинцам! выходят в среднюю зону.

60 мин — Отдаем должное Демченко! Отличный сэйв сделал Василий. Очень насыщенная концовка.

60 мин — Опасно в зоне челябинского «Трактора». Не попадают по воротам игроки «Сибири».

59 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №42 Александр Шаров, толчок на борт, 2 мин.

59 мин — Очень жестко действовали игроки у борта в зоне новосибирцев.

58 мин — Бросок низом от игрока «Сибири» не удался, на месте Демченко.

57 мин — Завладели инициативой игроки «Трактора», но не надолго. Зацепили шайбу «сибиряки».

56 мин — Не удалась передача у игроков «Сибири» и вышли они из зоны челябинцев.

55 мин — Слишком активно развиваются события в матче. Обе команды начали играть агрессивно. Каждый хочет забрать очки.

54 мин — Плотно играют челябинцы. Появилось то, чего не хватало в третьем периоде.

54 мин — Сергей Коньков дважды угрожал воротам новосибирцев.

53 мин — Ярослав Косов неплохо убегал к воротам Сятери, но некому было поддержать форварда.

52 мин — Игра преимущественно разворачивается в зоне челябинцев.

51 мин — Идут в атаку игроки «Трактора», но прочитывают передачи «сибиряки».

50 мин — Слишком оживились игроки «Сибири». Много стали бросать по челябинским воротам.

50 мин — Лукаш Седлак создавал опасный момент, не удалось пробить Сятери.

49 мин — Опасно действуют игроки у ворот Демченко.

48 мин — Устали немного челябинцы, отдают инициативу игрокам «Сибири».

46 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — Игроки «Сибири» вновь взяли под контроль шайбу.

45 мин — Положение «вне игры»! Гола нет!

Судьи все еще просматривают игровой момент

Поступил запрос на видео-просмотр от тренерского штаба «Трактора» на положение «вне игры» перед взятием ворот

45 мин — Атакуют игроки «Сибири». И гол.

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, блокировка, 2 мин.

43 мин — Идут в контр-атаку игроки «Сибири». Но оттаскивают игру от своих ворот челябинские игроки.

42 мин — Продолжается борьба за шайбу у команд.

41 мин — Вновь активно начали период челябинцы.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 19-49; Броски в створ: 11-24; Голы: 1-1; Вбрасывания: 16-17; Блокированные броски: 10-1; Силовые приемы: 13-10; Время в атаке: 03:47-11:21; Штраф: 6-0.

Статистика 2-го периода: Броски: 11-24; Броски в створ: 7-13; Голы: 0-1; Вбрасывания: 11-7; Блокированные броски: 4-0; Силовые приемы: 8-2; Время в атаке: 02:34-05:15; Штраф: 4-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Борьба преимущественно в средней зоне.

39 мин — Бросал Малыхин, но отбил эту шайбу Сятери.

38 мин — Хорошую борьбу навязывают игроки «Трактора». Не удается обыграть челябинских защитников новосибирцам.

37 мин — Пока инициатива переходит от одной команды к другой.

36 мин — Наконец-то смогли распечатать челябинцы ворота Харри Сятери! Хороший гол в исполнении Кручинина!

36 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №78 Алексей Кручинин

35 мин — Федор Малыхин здорово перехватил шайбу и выкатывался один на один с Харри Сятери, но не мог переиграть челябинец голкипера новосибирцев.

35 мин — Слишком опасно было у ворот «Трактора». Хороший игровой отрезок проводят игроки «Сибири».

33 мин — Перехватил Егор Миловзоров шайбу у челябинцев и бросил по владениям Демченко. На стороже Василий, но игрокам «Трактора» надо быть внимательнее.

32 мин — Нужно срочно что-то придумывать тренерскому штабу «Трактора». Не удается никак пробить челябинцам Харри Сятери.

31 мин — Борьба у борта была за шайбу в зоне Новосибирска.

30 мин — Бросал защитник «сибиряков» по челябинским воротам, но Демченко все видел.

30 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Алексей Кручинин наносил убойнейший бросок по воротам Сятери, но надежен финский голкипер «Сибири».

29 мин — В штангу попал бросок от Ярослава Косова.

28 мин — Закрепились челябинцы в зоне «Сибири». Бросок делал Ессе Виртанен, но шайба в ловушке.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №70 Егор Миловзоров, удар соперника клюшкой, 2 мин.

27 мин — Вновь атаковал ворота «черно-белых» Дмитрий Саюстов, но поймал щитками шайбу Демченко.

27 мин — Бросал от синей линии игрок челябинцев, но некому было добить эту шайбу, которая на секунду осталась без присмотра около ворот «Сибири» и Харри Сятери накрыл ее ловушкой.

26 мин — Замечательно развивают атаку «Трактор».

25 мин — «СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

25 мин — Стараются уходить новосибирцы в контр-атаку, но не пускают их челябинцы в свою зону.

24 мин — Еще одна попытка броска была, но неточно, вышла шайба за пределы игровой зоны «Сибири».

23 мин — Хороший бросок совершал Лукаш Седлак. Спецбригада большинства челябинцев работает очень активно.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №23 Юрки Йокипакка, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

22 мин — Активно прессингуют игроки «Трактора» новосибирцев.

22 мин — Бросал шайбу Андрей Попов, но немного не попал в створ ворот.

21 мин — Юкка Пелтола старался переиграть Демченко. Надежно охраняет рамку Василий.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 8-25; Броски в створ: 4-11; Голы: 1-0; Вбрасывания: 5-10; Блокированные броски: 6-1; Силовые приемы: 5-8; Время в атаке: 01:13-06:06; Штраф: 2-0.

20 мин — Под одобрительный гул трибун игра перешла в зону челябинцев. Не слишком опасно для Демченко.

19 мин — Слишком много бросков от «черно-белых»! Хорошо смотрятся в этом игровом отрезке.

18 мин — Но продолжают челябинцы атаку чужих ворот! Довольно много бросков наносят игроки «Трактора», навязывают свою игру.

17 мин —«СИБИРЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — Разряжают обстановку игроки «Сибири». Выбрасывают шайбу из своей зоны.

16 мин — Ярослав Косов наносил мощный бросок. Но не дает Харри Сятери пробить свои ворота.

16 мин — Илья Карпухин бросал от синей линии — шайба прошла выше ворот.

15 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сибирь» №8 Дмитрий Саюстов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

15 мин — Лукаш Седлак отлично обыгрывает игроков «Сибири». Красиво!

14 мин — Стараются не пускать челябинцы в свою зону новосибирцев.

13 мин — Пока вновь наблюдаются неточные передачи у игроков «Трактора».

11 мин — Агрессивнее стали играть челябинские хоккеисты после нелепого гола.

10 мин — В результате ошибки игроков обороны «Трактора», Дмитрий Саюстов смог обыграть Василия Демченко, который не удержал в этом моменте свои ворота в неприкосновенности.

10 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №8 Дмитрий Саюстов

9 мин — Отметим, что работы у Василия Демченко пока действительно немного. Хороши игроки «Трактора»!

8 мин — Глушат игроки «Трактора» все атаки «Сибири». Не дают им закрепиться в своей игровой зоне.

7 мин — Мощный бросок совершал Лукаш Седлак, но шайба отлетела от Харри Сятери.

6 мин — Пытаются сохранить шайбу челябинцы в зоне атаки.

5 мин — Хорошие силовые приемы применяют игроки «Трактора», чтобы отобрать шайбу.

4 мин — Идет борьба за шайбу в зоне новосибирцев.

3 мин — Два подряд опасных момента вблизи ворот Василия Демченко. Накрывает собой шайбу челябинский голкипер.

3 мин — Егор Фатеев здорово перехватил шайбу, но защитники «Сибири» остановили нашего форварда.

2 мин — Пошли в контр-атаку «сибиряки».

2 мин — Первый опасный бросок наносили челябинцы. Шайба в ловушке голкипера новосибирцев Харри Сятери.

1 мин — Сразу закрепились в зоне соперника челябинцы.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками«Трактора».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн Российской Федерации и старт игре будет дан.

Тренерские штабы обеих команд определились с игровыми составами на матч.

Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад провести сегодня для вас текстовую трансляцию матча между «Сибирью» и «Трактором».

Напомним, челябинцы продолжают свою самую длинную выездную серию. На этот раз «черно-белые» играют в Новосибирске.

Прошлые две игры «Трактор» провел в Китае, в городе Шэнчжень, играя с «Куньлунь Ред Стар», где челябинцы первую игру выиграли, а во втором матче — уступили китайскому клубу.

Что покажет данный матч? В актив чьей команды попадут заветные два очка?

Узнаем вместе! Начало матча в 17:30 по челябинскому времени.