Самую большую джерси в России посвятили болельщикам «Трактора»

Размеры хоккейной майки, попавшей в Книгу рекордов страны, до сегодняшнего дня держали в секрете.

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Хоккейный клуб «Трактор» вновь радует своих болельщиков. Еще в августе было объявлено, что фамилии всех обладателей абонементов на сезон-2019/20 будут нанесены на самой большой хоккейной майке в России. Сегодня, 18 августа, эту джерси увидел корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Директор швейной фабрики, на которой изготавливалась самая большая джерси страны, Павел Овчинников рассказал, что хоккейная майка изготовлена из той же ткани, что и настоящая форма игроков.

«У ХК «Трактор» возникла оригинальная инициатива — сшить самую большую майку в мире. Сложностей с этим у нас не было, так как опыт изготовления больших полотен имеется. Но пришлось немного потрудиться, чтобы ткань хорошо легла», — рассказал Павел Овчинников.

Размер майки «Трактор» до этого дня держал в секрете, чтобы никто не смог превзойти достижение. Она попала в Книгу рекордов страны. Чтобы нанести фамилии всех преданных болельщиков понадобилось около 70 метров ткани. Размер джерси 8 на 5 метров. А вес готовой хоккейной майки около 15 килограммов.

Для сравнения, текущий рекорд пока удерживает «Автомобилист» из Екатеринбурга: соседи по Уралу сшили хоккейную майку размером 7,14 на 3,76 метра. Эксперты Книги рекордов России приедут 25 сентября в Челябинск, чтобы зафиксировать новое достижение.

Джерси будет представлена на первом матче второй домашней серии 23 сентября, в фойе ледовой арены «Трактор». Клуб дает возможность своим болельщикам найти свою фамилию, сфотографироваться на фоне майки. Уже 25 сентября, на матче с казанским «Ак Барсом», она будет торжественно поднята под своды арены, после чего займет свое место в клубной истории.