«Трактор» сделал свою маску в Instagram

В связи с этим клуб объявил о конкурсе.

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18 сентября у официального аккаунта хоккейного клуба «Трактор» в социальной сети Instagram появилась своя маска. Челябинский клуб один из первых в КХЛ, кто на это отважился.

Сама маска сделана в виде шлемофона с логотипом челябинского хоккейного клуба, который очень часто надевают на матчи болельщики. Но это еще не все: если приоткрыть рот, то полетит шайба, но в самый последний момент вас сможет защитить вовремя подставленная клюшка.

Эту маску уже опробовали игроки «Трактора» — Антон Глинкин, Марсель Шолохов, Владислав Сухачев и Кристиан Томас, а также хоккейная журналистка Дарья Миронова и шоу-вумен из Челябинска Наталья Краснова. Как это работает, вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv

А среди всех, кто сделает фото или видео с этой маской и выложит на свою страницу с 19 сентября по 3 октября, «Трактор» проведет конкурс, победителю которого подарят ценный подарок. Специальное жюри, в которое будут входить хоккеисты и пресс-служба «черно-белых» выберут 10 наиболее креативных человек, которые примут участие во втором туре.

А на официальном сайте «Трактора» будет запущен опрос, поэтому народное голосование решит, кто же является самым интересным болельщиком.